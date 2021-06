GP Catalunya MotoGP – Zarco « vole » et remporte le deuxième temps libre à Montmeló

06/04/2021

Le français Jean zarco (Ducati Desmosedici GP21) battre le reste des rivaux sous le drapeau à damier lors de la deuxième séance d’essais libres dès le premier jour du Grand Prix MotoGP de Catalogne sur le circuit de Barcelone, à Montmeló.

Zarco a arrêté son meilleur temps en 1:39.235 et dépassé d’à peine 21 millièmes de seconde qui jusqu’à ce moment avait marqué les références de la catégorie presque à tout moment, l’Italien Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), devant le leader mondial, le Français Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) et avec le sud-africain Reliure Brad en tant que premier pilote KTM à la quatrième place.

L’égalité est encore une fois la note prédominante dans la catégorie avec jusqu’à seize pilotes dans un écart inférieur au second, de Jean zarco jusqu’à ce que Joan Mir.

L’une des nouveautés les plus significatives de la session, du moins au début, a été de voir l’espagnol Marc Marquez (Repsol Honda RC 213 V) beaucoup plus “efficace”, puisque presque tout le temps il était parmi les pilotes de tête de l’horaire.

À Marquez on l’apercevait à peine à deux dixièmes de seconde du coureur de référence, l’italien Franco Morbidelli, Mais au début de la dernière section du lot, dans laquelle tous les pilotes changent de pneus et utilisent leurs stratégies de réglages particulières, le pilote Repsol Honda a succombé aux attaques de ses rivaux pour se retrouver relégué à la quinzième place.

Marquez a obtenu un meilleur tour dans la première partie de la séance de 1: 40.120, ce qui était plus rapide que le record qui, le matin, donnait la première place à Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), qui a arrêté le chrono à 1 : 40,378, bien que devant lui, à quelques millièmes seulement, ils étaient tous les deux Franco Morbidelli comme le français Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), leader mondial.

Mais dans la dernière ligne droite de la séance, comme c’est généralement le cas avec le dernier changement de pneus, au cours duquel chaque équipe développe ses stratégies de composition particulières, seuls les Miguel Oliveira (KTM RC 16) a opté pour les composés plus durs, tandis que le reste des pilotes l’a fait avec des pneus intermédiaires ou tendres.

Marquez Il a essayé jusqu’au dernier tour et bien que dans certains des sets, il figurait parmi les dix premiers de la journée, dans le dernier set, il a perdu près d’une demi-seconde et est tombé à la quinzième position sans abaisser son record initial du lot.

Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), qui « ouvre » le chef technique avec l’italien Silvano Galbusera, qui remplace l’espagnol Esteban Garcia, a terminé meilleur Espagnol à la sixième place, entre les deux pilotes officiels Ducati, l’Italien Francesco “Pecco” Bagnaia (cinquième), et l’Australien Jack Miller (septième).

Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), qui avait été le plus rapide de la séance du matin, a terminé la journée neuvième, juste devant son frère Pol (Repsol Honda RC 213 V), alors qu’en dehors du deuxième classement direct, il y avait aussi Marc Márquez, l’actuel champion du monde Joan Mir (Suzuki GSX RR), Iker Lecuona (KTM RC16), Alex Marquez (Honda RC 213 V) ou italien Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1).

Jorge Martin, qui est réapparu après la chute qu’il a subie au Portugal et dans laquelle il s’est cassé huit os, a payé pour l’effort fourni tout au long de la journée et n’a pas pu abaisser son record le matin, il a donc terminé en vingt et unième position retardée.