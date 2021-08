08/10/2021

Le à 14:46 CEST

Le Championnat du monde MotoGP Il affronte une nouvelle épreuve, qui débute ce vendredi 13 août, avec le GP d’Autriche sur le circuit d’Assen. Le français Fabio Quartararo reste leader du classement des pilotes avec 42 points d’avance sur Jean zarco.

Quant aux espagnols, Joan Mir il est troisième de la Coupe du monde avec un total de 121 points.

HORAIRE GP AUTRICHE MOTOGP

vendredi 13 août

09:00 – 09:40 FP1 Moto309: 55 – 10:40 FP1 MotoGP10: 55 – 11:35 FP1 Moto213: 15 – 13:55 FP2 Moto314: 10 – 14:55 FP2 MotoGP15: 10 – 15:50 FP2 Moto2

samedi 14 août

09:00 – 09:40 FP3 Moto319: 55 – 10:40 FP3 MotoGP10: 55 – 11:35 FP3 Moto212: 35 – 12:50 Q1 Moto313: 00 – 13:15 Q2 Moto313: 30 – 14:00 FP4 MotoGP14: 10 – 14:25 Q1 MotoGP14: 35 – 14:50 Q2 MotoGP15: 10 – 15:25 Q1 Moto215: 35 – 15:50 Q2 Moto2

MotoGP sur DAZN disponible en direct et à la demande. Abonnez-vous et commencez votre mois gratuitement

dimanche 15 juin

08:40 – 09:00 Warm Up Moto309: 10 – 09:30 Warm Up MotoGP09: 40 – 10:00 Warm Up Moto211h00 Course Moto312:20 Course Moto214h00 Course MotoGP

O REGARDER LE GP D’AUTRICHE MOTOGP À LA TÉLÉ ?

Cette saison, le Championnat du Monde MotoGP peut être vu à la télévision à travers des plateformes telles que DAZN ou alors Movistar Plus. De plus, vous pouvez suivre en direct et en ligne toutes les informations concernant le GP d’Autriche sur le site de SPORT.