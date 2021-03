Le patron de l’équipe Aston Martin, Otmar Szafnauer, admet que les nouvelles règles aérodynamiques, contre lesquelles ils ont voté, ont nui à leur voiture.

Pour la saison 2021, les équipes ont été obligées de redessiner le plancher arrière et le diffuseur de leurs challengers, une décision de la Formule 1 visant à réduire les appuis au milieu des problèmes de sécurité.

Ce qui était clair à Bahreïn, c’est que ces règles ont frappé durement Mercedes et Aston Martin, les deux équipes utilisant un concept à râteau bas, ce qui signifie que la voiture est plus basse à l’arrière.

Et bien que Mercedes ait remporté le Grand Prix de Bahreïn grâce à Sir Lewis Hamilton, ses rivaux Red Bull ont été l’équipe la plus rapide pendant une grande partie du week-end de course.

Aston Martin, quant à lui, qui a fondé de manière controversée son Racing Point RP20 de 2020 sur la Mercedes W10, vainqueur du titre, a également semblé décalé à Bahreïn.

Sebastian Vettel a été éliminé en Q1, tandis que Lance Stroll a marqué le seul point de l’équipe dans la course.

Ce fut un «réveil brutal» pour Aston Martin après avoir passé une grande partie de 2020 à l’avant du peloton de milieu de terrain lorsqu’il était connu sous le nom de Racing Point.

« Je pense que le réveil brutal s’est produit lors des qualifications », a déclaré Szafnauer à RacingNews365.com.

«Nous avons réalisé, après avoir analysé les données, que les voitures à faible râteau étaient beaucoup plus gênées par le changement de réglementation, les changements de râteau aérodynamique. Nous nous attendions donc à une course difficile.

En raison d’un système de jetons utilisé cette saison qui limite les mises à niveau du châssis et du besoin d’homologation de la suspension, Aston Martin est incapable de changer le râteau de l’AMR21.

« [It’s] la première fois que je me souvienne, au cours de mes 24 années de sport, lorsque nous avons dû homologuer la suspension en raison de la réglementation COVID », a expliqué Szafnauer.

«Vous ne pouvez le modifier que si vous avez réellement utilisé vos dépenses symboliques pour la suspension. Donc, même si nous voulions utiliser une hauteur de caisse arrière de 150 millimètres, nous ne pouvons pas.

Ce qui était encore plus frustrant pour Szafnauer était le fait que les changements aérodynamiques n’avaient pas été votés de manière officielle.

S’ils avaient été soumis à la voie à l’unanimité ou même au nouveau vote à la majorité que la Formule 1 utilise maintenant pour approuver les changements de règlement, ils auraient échoué dans les deux cas parce que trois équipes ont dit non.

« Il n’y a jamais eu de vote, il y a eu un vote indicatif », a expliqué Szafnauer.

«C’est donc juste au sous-comité technique que tous les directeurs techniques ont dû avoir un vote indicatif, et trois équipes ont voté contre.

«Vous devez vous rappeler que seules deux équipes ont un concept à rake faible. Ainsi, même l’une des équipes les plus performantes a voté contre. Donc, loin d’être l’unanimité et cela n’aurait même pas adopté la règle des huit sur 10 parce que nous avons voté contre.

