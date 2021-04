GP de Doha 2021 – Lowes: «C’est bien d’avoir une autre pole position»

04/03/2021

Activé à 18:20 CEST

Nil Banos

Sam Lowes est encore pratiquement intraitable dans ce début de saison. Deux pole positions disputées lors des deux premiers week-ends de compétition, tous deux disputés à Losail, tous deux pour «22».

C’est aujourd’hui dans les conditions les plus difficiles. Et c’est que le vent n’a pas trop baissé dans cette dernière partie de la journée sur la piste qatari. Mais même ces difficultés supplémentaires n’ont pas fait trembler le pouls de Lowes pour continuer à étendre sa domination.

« C’était très difficile, le vent souffle beaucoup et il est difficile d’être constant d’un tour à l’autre. Je suis satisfait. Ce matin je me suis déjà senti bien et j’ai aussi eu le même » sentiment « cet après-midi. Voyons ce que se passe demain. « , a déclaré le Britannique ELF Marc VDS dans le parc fermé.

Lowes était tellement convaincu qu’il avait passé un bon moment que Il est venu couper dans le dernier tour pour empêcher quiconque d’attraper le volant et essaiera avec « votre aide » de le battre au tableau des temps. Demain, il repartira de la position privilégiée.

