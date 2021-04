GP de Doha du MotoGP 2021: calendrier et où regarder à la télévision

le Championnat du monde MotoGP 2021 conteste son deuxième test du calendrier dans le GP de Doha. Dans SPORT Nous vous apportons tous les horaires mis à jour et les télévisions qui offriront un signal pour le GP de Doha 2021 afin que vous ne manquiez pas un détail de ce qui se passe.

Nous vous proposons également la dernière heure des essais libres vendredi, la lutte pour la pole samedi et la course dimanche avec notre narration en direct.

L’Espagnol Maverick Viñales, après son triomphe au GP du Qatar, il est le premier leader du MotoGP avec un total de 25 points.

HORAIRES MOTOGP DOHA 2021

Vendredi 2 avril 2021

Essais libres 1 Moto3: 12h50 – 13h30 Essais libres 1 Moto2: 13h45 – 14h25 Essais libres 1 MotoGP: 14h40 – 15h25 Essais libres 2 Moto3: 17h10 – 17h50. Essais 2 Moto2: 18h05 – 18h45 Essais libres 2 MotoGP: 19h00 – 19h45.

Samedi 3 avril 2021

Essais libres 3 Moto3: 12:25 – 13:05 Essais libres 3 Moto2: 13:20 – 14:00 Essais libres 3 MotoGP: 14:15 – 15:00 Classement Q1 Moto3: 16:30 – 16:45 .Q2 Moto3 classement: 16:55 – 17: 10. Classement Q1 Moto2: 17:25 – 17: 40. Classement Q2 Moto2: 17:50 – 18: 05. Essais libres 4 MotoGP: 18:20 – 18:50. Classement Q1 MotoGP : 19h00 – 19h15. Classement MotoGP Q2: 19h25 – 19h40.Dimanche 4 avril 2021Course Moto3: 16h00 Course Moto2: 17 h 20Course MotoGP: 19h00