GP de F1 d’Arabie Saoudite

02/12/2021 à 18:14 CET

La Coupe du monde de Formule 1 2021 revient avec lui GP d’Arabie Saoudite sur le nouveau circuit de Djeddah. On vous détaille le programme et où regarder à la télévision ce nouveau Grand Prix qui promet un spectacle.

Les Hollandais Max Verstappen et le Britannique Lewis Hamilton Ils poursuivent leur « bataille » particulière dans le Championnat du monde des pilotes et l’Arabie saoudite connaîtra un week-end très intense. Après la victoire d’Hamilton lors du dernier Grand Prix du Qatar, la situation est de plus en plus tendue et proche.

CALENDRIER DU GP F1 D’ARABIE SAOUDITE

Gratuit 1 : 14h30 (CET)

Gratuit 14 : 18h00 (CET)

Essais libres 15h 15h (CET)

Classement : 18h00 (CET)

Course : 18h30 (CET) (57 tours)

Profitez de toute la saison de Formule 1 sur DAZN.

À QUELLE HEURE ET O VOIR LE GP D’ARABIE SAOUDITE À LA TÉLÉ ?

Cette saison, la F1 peut être vue à la télévision à travers des plateformes telles que DAZN ou Movistar Plus. La chaîne thématique Movistar Plus Formula 1 a été renommée DAZN F1 et les chaînes DAZN1 et DAZN2 sont activées.

De plus, vous pouvez suivre toutes les informations en direct sur le GP d'Arabie Saoudite