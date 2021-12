GP de F1 d’Arabie Saoudite

12/05/2021

Les GP de Formule 1 d’Arabie Saoudite affronte sa dernière ligne droite. Lewis Hamilton Il s’élance de la pole de la course d’aujourd’hui à une heure inhabituelle (18h30 CET) après avoir réalisé le meilleur temps des essais officiels samedi.

Le Britannique s’élance aujourd’hui du haut de la grille devant son coéquipier Valtteri Bottas. Max verstappen partira en troisième position après avoir manqué d’options pour arracher la pole en raison d’un accident lors de la dernière tentative.

La course du Grand Prix de F1 a lieu aujourd’hui sur le circuit de Djeddah et Nous détaillons l’horaire et où regarder à la télévision ce nouveau Grand Prix qui promet du spectacle.

CALENDRIER DU GP F1 D’ARABIE SAOUDITE

Course : 18h30 (CET) (50 tours)

VERSTAPPEN ET HAMILTON, PARCOURIR LE MONDE

Hamilton Il est en pleine lutte pour le titre au Championnat du Monde Pilotes avec Max verstappen (351,5 points pour le Néerlandais contre 343,5 pour le Britannique) et aujourd’hui des visages sont vus dans la course du GP d’Arabie saoudite.

À QUELLE HEURE ET O VOIR LE GP D’ARABIE SAOUDITE À LA TÉLÉ ?

En Espagne, on peut le voir à la télévision à travers DAZN ou Movistar Plus. La chaîne thématique Movistar Plus Formula 1 a été renommée DAZN F1 et les chaînes DAZN1 et DAZN2 sont activées.

L’avant-première des séances d’entraînement officielles de ce samedi 4 décembre débutera à 17h00 (CET) sur DAZN et la course du dimanche débutera à 16h40 (CET).

De plus, vous pouvez suivre en direct toutes les informations sur les essais et la course du GP d’Arabie Saoudite de Formule 1 sur le site SPORT avec le précédent, le meilleur résumé et les déclarations des protagonistes.