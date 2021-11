GP de Mexico : Verstappen domine, Hamilton repousse Perez

Max Verstappen a dominé le Grand Prix de Mexico 2021 dans ce qui était une course presque parfaite pour l’équipe Red Bull tandis que le héros local Sergio Perez a traqué la Mercedes de Lewis Hamilton dans les douze derniers tours à terminer, mais n’a pas pu s’en sortir.

La course appartenait à Verstappen à partir du moment où il est parti de la troisième place sur la grille, a rejoint le duo Mercedes alors qu’ils rugissaient vers ce premier virage crucial, puis est allé très tard sur les freins et a atteint le sommet avant ses rivaux.

Hamilton s’est caché derrière lui, mais Valtteri Bottas – partant de la pole au départ – a laissé de l’espace à Verstappen alors qu’il s’appuyait sur son coéquipier dans la course d’accélération de 800 mètres, mais sa Mercedes a été touchée par la McLaren de Daniel Ricciardo qui a mis la voiture n°77 hors de la course. fonctionnement.

Perez, qui pensait à tort avoir touché Bottas, a trébuché sur l’herbe pour éviter le contact mais a récupéré pour se retrouver troisième.

Au moment où la poussière est retombée sur l’incident du virage 1, Bottas et Ricciardo sont retournés aux stands pour réparer les dégâts tandis qu’une voiture de sécurité a été déployée pour retirer les voitures accidentées de deux recrues Mick Schumacher (Haas) et Yuki Tsunoda (AlphaTauri).

Au redémarrage, Verstappen a réalisé une escapade parfaite et est resté en tête jusqu’à ce que le drapeau soit agité pour mettre fin à la course, sa neuvième victoire de cette saison. La victoire signifie que l’as néerlandais mène désormais le classement des points du championnat F1 2021 de 19 points par rapport à Hamilton, contre 12 avant la course.

Verstappen a déclaré par la suite : « La foule est incroyable, avoir Checo comme coéquipier venant ici au Mexique est incroyable.

« Le début? C’était bien sur trois larges et il s’agissait simplement d’essayer de freiner le plus tard possible. Je l’ai gardé sur la piste, je suis passé de la troisième à la première place et c’est essentiellement ce qui a fait ma course parce que je pouvais juste me concentrer sur moi-même et nous avions un rythme incroyable dans la voiture.

« Il y a encore un long chemin à parcourir [in the championship]. C’est bien sûr beau mais ça peut aussi tourner très vite. J’attends le Brésil avec impatience, j’y ai aussi de très bons souvenirs », a ajouté le pilote Red Bull.

Le véritable point culminant était de venir plus tard, avec Perez s’arrêtant plusieurs tours plus tard que Hamilton signifiait qu’il a réduit l’écart avec la Mercedes, et avec dix à faire était dans le DRS mais malgré de nombreuses attaques, le #44 l’a couvert malgré le déficit de performances. Lewis à son meilleur.

Il a ensuite résumé sa course dans le parc fermé : « Tout d’abord félicitations à Max, leur voiture est de loin supérieure ce week-end et nous ne pouvions vraiment rien y faire. J’ai absolument tout donné et c’était un grand combat avec Sergio à la fin, j’ai pu au moins terminer deuxième.

« Cela montre à quel point leur voiture est rapide quand Sergio est si proche derrière moi et capable de suivre de si près. Il a fait un excellent travail et il appliquait cette pression et a continué à avancer… J’ai encore vraiment apprécié la course », a ajouté Lewis.

Pour Perez, terminer sur le podium lors de sa course à domicile a fait exploser le toit de tout ce qui était au-dessus de l’Autodromo aujourd’hui, une atmosphère unique et un accueil des plus enthousiastes pour les podiums pour apporter un incroyable week-end de F1 au Mexique ce week-end.

Ému mais ravi, Perez est devenu le premier Mexicain à monter sur le podium sur ce site historique et a déclaré avant de monter : « C’est une journée incroyable. Bien sûr, je voulais plus, je voulais obtenir un doublé pour l’équipe mais je n’avais aucune chance de passer. Je pouvais entendre la foule traverser la section du stade, c’était assez incroyable.

Le meilleur du reste, avec une marge confortable, mais presque anonyme toute la journée, était Pierre Gasly qui a terminé seul mais impressionnant quatrième, battant les deux pilotes Ferrari dans le processus.

Le meilleur des Reds était Charles Leclerc, qui a donné une position à son coéquipier Carlos Sainz pour attaquer Gasly au cours de la course, mais l’Espagnol n’a pas non plus répondu au Français et a rendu la cinquième position à son coéquipier.

Sebastian Vettel a terminé septième pour Aston Martin, l’Allemand excellant dans ce type de course, tout comme ses collègues vétérans Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) et Fernando Alonso (Alpine) respectivement huitième et neuvième.

Le dernier point est allé à Lando Norris un jour où McLaren a été bel et bien battu par Ferrari, et des dommages ont été causés à leurs ambitions de terminer troisième du championnat des constructeurs de F1 cette année.

Le dernier mot au patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner : « Quel grand résultat pour nous aujourd’hui, pour l’équipe, pour Max, pour Checo. Je suis juste ravi de ça.

« Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir mais c’était une victoire importante, le départ était crucial et Max a saisi sa chance, il a laissé l’espace et c’était le moment décisif. Checo a fait un excellent travail et c’est bien de le voir sur le podium avec lui.

« L’équipe a été brillante, nous avons eu un peu de mal avec les ailerons arrière mais ils ont été géniaux, les arrêts, l’esprit d’équipe, ils se débrouillent si bien à la minute », a ajouté Horner.

La prochaine manche du championnat aura lieu au Brésil le week-end prochain.