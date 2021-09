GP de Saint-Marin de MotoGP

13/09/2021 à 20h12 CEST

Les Championnat du monde MotoGP Il affronte le GP de Saint-Marin sur le circuit de Misano à partir d’aujourd’hui, vendredi 10 septembre, et l’attente est maximale. Le GP d’Aragon a été vertigineux, avec une course dans laquelle Francesco Bagnaia est entré dans l’histoire et a tenu tête à l’un des pilotes les plus remarquables de la compétition : Marc Márquez.

Le français Fabio Quartararo reste leader du classement des pilotes avec 53 points d’avance sur son rival Francesco Bagnaia.

Quant aux espagnols, Joan Mir il est troisième de la Coupe du monde avec un total de 157 points.

HORAIRE GP SAINT-MARIN MOTOGP

09h00 – 09h40 Essais libres Moto3 1

09h55 – 10h40 Essais libres MotoGP 1

10h55 – 11h35 Essais libres Moto2 1

13h15 – 13h55 Essais libres Moto3 2

14h10 – 14h55 Essais libres MotoGP 2

15h10 – 15h50 Essais libres Moto2 2

09h00 – 09h40 Essais libres Moto3 3

09h55 – 10h40 Essais libres MotoGP 3

10h55 – 11h35 Essais libres Moto2 3

12h35 – 12h50 Classement Moto3 1

13h00 – 13h15 Classement Moto3 2

13h30 – 14h00 Essais libres MotoGP 4

14h10 – 14h25 Qualifications MotoGP

14h35 – 14h50 Classement MotoGP 2

15h10 – 15h25 Classement Moto2 1

15h35 – 15h50 Classement Moto2 2

11h00 : Course Moto3

12h20 : Course Moto2

14h00 : Course MotoGP

O REGARDER LE GP DE SAINT-MARIN MOTOGP À LA TÉLÉ ?

Cette saison, le Championnat du Monde MotoGP peut être vu à la télévision à travers des plateformes telles que DAZN ou Movistar Plus. De plus, vous pouvez suivre toutes les informations en direct et en ligne sur le GP de Saint-Marin sur le site de SPORT.