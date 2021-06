GP de Singapour annulé, deuxième course américaine parmi les alternatives · .

Le Grand Prix de Singapour n’aura pas lieu pour la deuxième année consécutive en raison de la pandémie de Covid-19.

L’annulation de la course a été confirmée dans un communiqué publié par les promoteurs vendredi.

“Nous comprenons que nos fans attendaient avec impatience une autre édition du Grand Prix de Formule 1 de Singapour”, a déclaré le vice-président de Singapore GP Pte Ltd Colin Syn.

“Annuler l’événement pour une deuxième année est une décision incroyablement difficile, mais nécessaire à la lumière des restrictions en vigueur pour les événements en direct à Singapour.”

« Nous ne serions pas en mesure de fournir une expérience événementielle complète [that] les fans en sont venus à attendre au fil des ans, tout en préservant la santé et la sécurité de nos fans, sous-traitants, bénévoles et personnel », a-t-il ajouté. « En fin de compte, nous devons être responsables, prudents et prudents car la sécurité est notre préoccupation numéro un.

« Nous sommes reconnaissants pour le soutien des Singapouriens, des parties prenantes et des entreprises locales qui ont contribué au succès de la course nocturne. Inutile de dire que nous attendons avec impatience le retour en toute sécurité des courses de Formule 1 contre la spectaculaire ligne d’horizon de Marina Bay. »

Calendrier 2021 F1Aucun billet pour la course de cette année, qui devait avoir lieu le 3 octobre, n’avait été mis en vente. Le promoteur a déclaré que tous les détenteurs de billets pour la course 2020 qui ont reporté leur participation à cette année recevront un remboursement complet.

. comprend que la Formule 1 envisage un certain nombre de remplaçants possibles pour la course. Une option envisagée, afin de garantir que le calendrier 2021 F1 conserve les 23 manches programmées, est une course supplémentaire aux États-Unis d’Amérique.

Une deuxième course américaine aurait très probablement lieu sur le Circuit des Amériques, qui doit déjà organiser une manche le 24 octobre. Le tour supplémentaire aurait lieu une semaine avant cela. Cette solution impliquerait d’avancer d’une semaine la manche du championnat du Japon dans le créneau initialement détenu par Singapour.

Une autre alternative pourrait voir le Grand Prix de Chine, qui devait initialement avoir lieu en avril avant son annulation, être réintégré au calendrier à la place de la manche de Singapour. Cela pourrait également impliquer un échange de dates avec la course japonaise.

Une autre possibilité pourrait voir la course se déplacer en Turquie, qui a organisé une manche du championnat du monde l’année dernière. Le circuit d’Istanbul Park était auparavant prévu pour remplacer le Grand Prix du Canada annulé cette année, mais a été retiré du calendrier après que le gouvernement britannique a imposé de nouvelles restrictions de voyage dans le pays.

Fin des courses de F1 de 2021

