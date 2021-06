GP de Styrie de F1 | Horaire et où regarder la Formule 1 à la télévision

25/06/2021

Act à 12:13 CEST

Le championnat du monde de Formule 1 2021 se poursuit avec la dispute du Grand Prix de Styrie au Red Bull Ring à partir de ce vendredi 25 juin. Les Hollandais Max verstappen reste leader du classement des pilotes avec 12 points d’avance sur les Britanniques Lewis Hamilton.

Quant aux espagnols, Carlos Sainz est septième de la Coupe du monde avec un total de 42 points, tandis que Fernando Alonso il se classe onzième avec 17 points.

HORAIRE GP ESTIRIA F1

Formation gratuite 1 11:30 – 12:30 heures (CET)

Formation gratuite 2 15h00 – 16h00 (CET)

Formation gratuite 3 12:00 – 13:00 heures (CET)

Classement 15h00 – 16h00 (CET)

Course 15h00 (CET)

O VOIR LE GP F1 STYRIE À LA TÉLÉ ?

Cette saison, la F1 peut être vue à la télévision à travers des plateformes telles que DAZN ou alors Movistar Plus. La chaîne thématique Movistar Plus Formula 1 a été renommée DAZN F1 et les chaînes DAZN1 et DAZN2 sont activées. De plus, vous pouvez suivre en direct toutes les informations du GP de France sur le site de SPORT.