GP de Thaïlande annulé

21/07/2021

Act. à 11:49 CEST

La FIM, l’IRTA et Dorna Sports ont confirmé l’annulation du Grand Prix OR 2021 de Thaïlande, qui devait se tenir au Circuit international de Chang du 15-17 octobre. La note officielle indique que « malgré les efforts de toutes les parties impliquées, la pandémie actuelle de COVID-19[feminineet les restrictions qui en découlent n’ont pas permis de confirmer la viabilité de l’événement pour le moment, et par conséquent il n’apparaîtra pas dans le Calendrier 2021. Eje Championnat du Monde FIM MotoGP a hâte de courir à nouveau devant la foule incroyablement passionnée de Buriram au 2022 “.

Le faible taux de vaccination enregistré dans la population de la zone (21%), a conseillé que le test se déroule à huis clos, avec les dommages économiques conséquents pour les promoteurs locaux. Le ministre thaïlandais du Tourisme et des Sports, Phiphat Ratchakitprakarn, il a déjà anticipé il y a quelques jours qu’il envisageait d’annuler le grand prix, qui n’a pas eu lieu en 2020 non plus.

Le MotoGP étudie actuellement différentes options pour combler le poste vacant en Thaïlande et ainsi réaliser 19 grands prix initialement prévus pour cette saison. Pour ce faire, ils devront rechercher une piste parmi celles déjà confirmées sur laquelle deux courses consécutives pourront s’enchaîner.

Sepang, très difficile

Dorna et la FIM considérée comme une option plus logique était de célébrer un doublé à Sepang (Malaisie), puisqu’après la suspension des épreuves en Australie, au Japon et maintenant en Thaïlande, c’est la seule épreuve qui résiste dans l’Asian MotoGP tour 2021. Mais le taux de population vaccinée est inférieur à 15 %, mettant même en danger le Grand Prix de Malaisie le week-end du 24 octobre.

Une autre alternative était d’organiser deux courses à Austin, site du Grand Prix des Amériques, le 3 octobre. Cependant, la proximité de l’épreuve de Formule 1 (22-24 octobre), et l’adaptation requise par le circuit d’Austin l’en empêchent.