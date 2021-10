GP de Turquie F1 | Horaire et où regarder la course de Formule 1 à la télévision

10/10/2021

Le à 10:57 CEST

Le Championnat du monde de Formule 1 2021 affronte la course du Grand Prix de Turquie sur le circuit d’Istanbul Park et nous vous indiquerons le programme et où regarder à la télévision cette nouvelle course qui promet du spectacle.

Valtteri Bottas partira de la pole aujourd’hui suivi de Max verstappen. Le Néerlandais cherchera à donner un coup dur à la Coupe du monde, puisque le changement de moteur de Lewis Hamilton il vous fera partir de la onzième position sur la grille.

L’Espagnol Fernando Alonso, avec son Alpine, partira de la sixième place et Carlos Sainz sortira le dernier.

HORAIRES DU GP F1 DE TURQUIE

Course : 14h00 (58 tours)

O VOIR LE GP DE F1 DE TURQUIE À LA TÉLÉ ?

Cette saison, la F1 peut être vue à la télévision à travers des plateformes telles que DAZN ou Movistar Plus. La chaîne thématique Movistar Plus Formula 1 a été renommée DAZN F1 et les chaînes DAZN1 et DAZN2 sont activées. De plus, vous pouvez suivre en direct toutes les informations concernant le GP de Turquie sur le site de SPORT.