GP des Amériques de MotoGP

30/09/2021

Le à 10:07 CEST

Les Championnat du monde MotoGP A partir de demain, vendredi 1er octobre, vivez le GP de Las Americas sur le prestigieux circuit d’Austin (Texas) et l’attente est maximale.

Le GP de Saint-Marin s’est avéré être une vraie folie, avec une course dans laquelle Francesco Bagnaia continue de prévaloir et Marc Marquez montre une amélioration constante de son désir de reconquérir les premières places.

Le français Fabio Quartararo reste leader du classement des pilotes avec 48 points d’avance sur Francesco Bagnaia.

Quant aux espagnols, Joan Mir il est troisième de la Coupe du monde avec un total de 167 points.

HORAIRE ET TV GP AMÉRIQUES MOTOGP

16h00 – 16h40 : Moto3 FP1

16h55 – 17h40 : MotoGP FP1

17h55 – 18h35 : Moto2 FP1

20h15 – 20h55 : Moto3 FP2

21h10 – 21h55 : MotoGP FP2

22h10 – 22h50 : Moto2 FP2

16:00 – 16:40 : Moto3 FP3

16h55 – 17h40 : MotoGP FP3

17h55 – 18h35 : Moto2 FP3

19h35 – 19h50 : Moto3 Q1

20h00 – 20h15 : Moto3 Q2

20h30 – 21h00 : MotoGP FP4

21h10 – 21h25 : MotoGP Q1

21h35 – 21h50 : MotoGP Q2

22h10 – 22h25 : Moto2 Q1

22h35 – 22h50 : Moto2 Q2

18h00 : course Moto3

19h20 : Course Moto2

21h00 : Course MotoGP

O REGARDER LE GP MOTOGP DES AMÉRIQUES À LA TÉLÉ ?

Cette saison, le Championnat du Monde MotoGP peut être vu à la télévision à travers des plateformes telles que DAZN ou Movistar Plus.