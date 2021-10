GP des États-Unis : Verstappen repousse Hamilton dans un thriller

Max Verstappen a repoussé Lewis Hamilton pour remporter un passionnant Grand Prix des États-Unis, les deux plus grands pilotes de Formule 1 de cette époque livrant une compétition épique jusqu’au tout dernier tour.

Le pilote Red Bull est parti de la pole mais Hamilton, à côté de lui, a réussi le saut du virage 1 et ce qui a suivi a été un jeu captivant du chat et de la souris. L’équipe de Verstappen a joué en l’amenant tôt, pour saper Hamilton qui a été tenu à l’écart plus longtemps par Mercedes.

Avec l’avance oscillant entre les deux, il s’agissait des derniers tours avec Hamilton attaquant sur du caoutchouc plus frais et Verstappen défendant sur les vieux trucs. Au final, le Néerlandais a tenu bon pour prendre le maximum de points.

C’était une course haut de gamme des maîtres de cette génération, car Max gardait du caoutchouc en réserve pour l’attaque de Hamilton. Ni l’un ni l’autre ne s’est trompé et à la fin, le premier pari de Red Bull leur a probablement valu la course, mais à la fin, il a fallu Verstappen pour que cela fonctionne. Et il l’a fait.

Verstappen a résumé sa première victoire en Grand Prix des États-Unis : « Bien sûr, nous avons perdu au départ, nous avons donc dû essayer de faire autre chose. L’usure des pneus est assez importante autour de cette piste, nous sommes devenus agressifs et je n’étais pas sûr que cela allait fonctionner mais les derniers tours étaient amusants. Un peu sur le côté dans les virages à grande vitesse mais super heureux de s’accrocher.

Cette victoire signifie que l’as néerlandais a désormais doublé son avance au championnat de F1 2021 à 12 points sur Hamilton à cinq courses de la fin. Red Bull traîne Mercedes dans la course au titre des constructeurs de F1 de 23 points

Le pilote Mercedes a déclaré dans le parc fermé après la course : « Tout d’abord félicitations à Max, il a fait un excellent travail aujourd’hui. C’était une course tellement difficile. J’ai pris un bon départ, j’ai absolument tout donné mais en fin de compte, ils ont eu le dessus ce week-end et nous n’aurions pas pu demander plus. Un grand merci à mon équipe, excellent travail tout au long du week-end.

Sergio Perez n’a pas pris en compte l’équation malgré les tentatives de son équipe pour l’intégrer dans la stratégie, mais il n’avait tout simplement pas le rythme mais en a fait assez pour prendre la troisième place, bien qu’à plus de quarante secondes de retard. Néanmoins, un gros après-midi pour les Bulls, puisque Valtteri Bottas était sixième après que les pénalités l’aient confiné au cœur du départ du midpack, ce qui s’est avéré être un travail difficile pour le Finlandais ce jour-là.

Le Mexicain a eu une journée difficile lorsque sa bouteille d’eau s’est asséchée, comme il l’a révélé par la suite : « Depuis le premier tour, j’ai manqué d’eau et je ne pouvais donc pas boire du tout. Au milieu du deuxième relais, ça commençait à devenir difficile, je perdais de la force. C’était ma course la plus difficile physiquement.

Mis à part les prétendants au titre offrant un méga-divertissement, derrière eux Ferrari et McLaren étaient à égalité, Charles Leclerc terminant quatrième après une course quelque peu solitaire où il n’a pas été mis au défi mais manquait également de puissance de feu pour terminer sur le podium.

Daniel Ricciardo a terminé cinquième pour McLaren dans sans doute sa meilleure course pour l’équipe de Woking, améliorant son coéquipier Lando Norris pour une fois. Le jeune pilote a terminé huitième après ce qui a semblé être un duel de longue durée avec Carlos Sainz de Ferrari, l’Espagnol finalement bon pour la septième place.

La recrue Yuki Tsunoda a terminé neuvième pour AlphaTauri, la recrue, réalisant une performance impressionnante lors d’un après-midi difficile à Austin pour l’équipe junior Red Bull. Pierre Gasly a fait une DNF.

Sebastian Vettel a remporté le dernier point pour Aston Martin et a dû travailler dur pour cela car il a profité au maximum de pneus plus frais à la fin, ce qui a poussé l’Alfa Romeo d’Antonio Giovinazzi hors des points.

Le dernier mot après un captivant Grand Prix des États-Unis au patron de Red Bull Christian Horner : « Je pense que j’ai vieilli d’environ 25 ans dans cette course. Je ne pensais vraiment pas que nous allions nous accrocher.

En effet, Max l’a fait avec une performance de Champion aujourd’hui.

Résultats et statistiques du Grand Prix des États-Unis 2021