GP des Pays-Bas MotoGP – Quartararo vole à Assen et remporte la victoire

27/06/2021

Le à 14:51 CEST

Viñales venu du pôle mais Bagnaia et Quartararo Ils ne lui ont pas permis de maintenir sa position et ont dominé la course dès le départ, se disputant la première place dès les premiers tours. Marc Marquez qui a commencé la course depuis la 20e position a pris un départ magnifique et a terminé 10e dans les premiers tours en fermant le groupe de tête étiré.

Quartararo a ouvert de plus en plus d’espace et a remporté la victoire à Assen en remportant la quatrième de l’année et la cinquième victoire pour Yamaha cette saison. Bagnaia, qui courait deuxième, a dépassé les limites de la piste et Viñales a profité de l’instant pour lui voler sa position et grimper sur le deuxième tiroir du podium. Zarco Je voulais défendre la troisième position mais Joan Mir il a trouvé un meilleur rythme et a terminé 3e. Marc Marquez il a poursuivi sa remontée particulière, dépassant en toute sécurité les coureurs sur son chemin et a terminé en 7e position suivi par Aleix Espargaró.

Pol Espargaro était 10e et Alex Marquez 14ème. Les plus durement touchés en course ont été Alex Rins qu’après une collision avec Zarco, il a chuté à la dernière position et a terminé 11e, montrant qu’il avait le rythme pour faire une belle course, et Valentino Rossi, qu’il a perdu de nombreuses positions au départ et s’est écrasé avec 18 tours à faire lorsqu’il a réussi à regagner quelques positions.