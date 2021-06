in

23/06/2021 à 09h00 CEST

Le Championnat du Monde MotoGP fait face à une nouvelle épreuve, à partir de ce vendredi 25 juin, avec le GP des Pays-Bas sur le circuit d’Assen. Le français Fabio Quartararo reste leader du classement des pilotes avec 22 points d’avance sur Jean zarco.

Quant aux espagnols, Joan Mir est cinquième de la Coupe du monde avec un total de 85 points, tandis que Maverick Viñales il se classe sixième avec 75 points.

HORAIRES GP HOLLANDE MOTOGP

9.00 – 9.40 FP1 Moto3

9.55 – 10.40 FP1 MotoGP

10.55 – 11.35 FP1 Moto2

11.50 – 12.20 FP1 MotoE

13.15 – 13.55 FP2 Moto3

14.10 – 14.55 FP2 MotoGP

15.10 – 15.50 FP2 Moto2

16.50 – 17.20 FP2 MotoE

9.00 – 9.40 FP3 Moto3

9.55 – 10.40 FP3 MotoGP

10.55 – 11.35 FP3 Moto2

11.50 – 12.20 FP3 MotoE

12.35 – 12.50 Q1 Moto3

13.00 – 13.15 Q2 Moto3

13h30 – 14h00 FP4 MotoGP

14.10 – 14.25 Q1 MotoGP

14.35 – 14.50 Q2 MotoGP

15.10 – 15.25 Q1 Moto2

15h35 – 15h50 Q2 Moto2

16.10 E-Pôle

8.40 – 09:00 Échauffement Moto3

9.10 – 09:30 Échauffement Moto2

9.40 – 10:00 Échauffement MotoGP

11.00 Course Moto3 (22 tours)

12.20 Course Moto2 (24 tours)

14.00 Course MotoGP (26 tours)

15h30 Course MotoE

O REGARDER LE GP DES PAYS-BAS MOTOGP À LA TÉLÉ ?

Cette saison, le Championnat du Monde MotoGP peut être vu à la télévision à travers des plateformes telles que DAZN ou alors Movistar Plus. De plus, vous pouvez suivre toutes les informations en direct et en ligne sur le GP des Pays-Bas sur le site de SPORT.