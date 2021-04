GP Doha 2021 – Darryn Binder mène le FP2 et la première journée de Moto3

04/02/2021

Le sud-africain Reliure Darryn (Honda) a mené la première journée d’essais libres du Grand Prix Moto3 de Doha, qui se déroule ce week-end sur le circuit de Losail, devant l’Espagnol Sergio Garcia (Gasgas) et l’espagnol-argentin Gabriel Rodrigo (Fronde).

Liant (Honda) est sorti comme une expiration lors de la deuxième séance d’essais libres pour rouler à 2: 04.781, ce qui était une demi-seconde plus rapide que le record du matin et que quand il y avait encore plus d’une demi-heure d’essais à venir, mais en descente Avec le soleil et les lumières allumées à Losail, les conditions se sont remarquablement améliorées pour tous les pilotes et cela s’est rapidement reflété dans les records personnels de tous.

Dans tous les cas, pour Liant Ce record lui a valu de grimper à la première place car aucun de ses rivaux n’a pu rouler plus vite.

Dans ces premières mesures de la deuxième séance après Liant l’hispano-argentin a été placé Gabriel Rodrigo (Honda), qui avait été beaucoup plus « discret » lors de la première séance, poursuivi par les Britanniques John McPhee (Honda) et avec un quatuor d’Espagnols derrière lui, Jaume Masiá (KTM), le plus rapide du matin, Izan Guevara (Gasgas), Jeremy Alcoba (Honda) et Sergio Garcia (Gasgas).

Et ainsi le classement dans la catégorie a duré jusqu’à la dernière «attaque contre la montre» de la journée pour Moto3, avec moins de sept minutes d’entraînement à venir, les premiers pilotes ont repris la piste pour tenter d’obtenir leur meilleur classement pour la deuxième et finale. journée de test, sachant que c’est le meilleur moment pour obtenir un bon dossier.

Mais encore une fois, il y a eu beaucoup de pilotes qui ont attendu le dernier moment pour sortir sur la piste derrière d’autres rivaux et jouer littéralement un seul tour le plus rapide de leur classement, ce qui est encore un risque puisque la semaine dernière il y en avait pas mal de ceux qui mal calculé et quand ils ont tourné le terrain était à court de temps et a vu un drapeau à damier.

Avec un peu plus de deux minutes et vingt secondes, la quasi-totalité du « peloton » Moto3 a pris la piste, même si certains d’entre eux l’ont peut-être fait trop près pour terminer un virage et avoir le temps de tenter un tour rapide, comme c’était le cas. en cas de Jeremy Alcoba, Andrea Migno, Jaume Masiá, Niccolo Antonelli ou Xavier Artigas, parmi les autres « favoris » de la catégorie.

Tandis que, devant, Sergio García a atteint l’objectif et s’est hissé à la deuxième place, après un Reliure Darryn, par Rodrigo III, le Britannique John McPhee quatrième, le japonais Tatsuki suzuki (Honda), décolle, et après lui, jusqu’à cinq Espagnols, Jaume Masiá (KTM), Izan Guevara (Gasgas), Jeremy Alcoba (Honda) et Pedro Acosta (KTM).

Des pilotes comme les Italiens ont été exclus du deuxième classement direct Dennis Foggia (Honda) et Andrea Migno (Honda), le tchèque Filip Salac (Honda), le Turc Denis Öncü (KTM) ou japonais Ayumu Sasaki (KTM).

L’Espagnol Adrian Fernandez (Husqvarna) a également terminé hors du deuxième classement en étant seizième, comme Carlos Tatay (KTM), vingt et unième, et Xavier Artigas (Honda), vingt-troisième.