GP Doha 2021 – Raúl Fernández domine les essais libres de l’après-midi Moto2

04/02/2021 à 19:17 CEST

L’Espagnol Raul Fernandez (Kalex), débutant dans la catégorie Moto2, a signé le meilleur temps à l’issue de la première journée d’essais libres du Grand Prix de Doha sur le circuit de Losail.

Fernandez il est resté très proche du palmarès et dans son sillage ils ont dû se contenter d’être l’Italien Fabio di Giannantonio (Kalex), qui a obtenu une demi-seconde et plus de six dixièmes Rémy Gardner (Kalex) ou Marco Bezzecchi, entre autres.

Comme en Moto3, les pilotes de Moto2 n’ont pratiquement rien pris pour commencer à rouler beaucoup plus vite que le matin et l’exemple le plus clair est celui de l’Italien. Celestino Vietti (Kalex), qui a roulé en 1: 59,345 pour devenir le premier leader de la séance alors que le matin, il n’avait pu terminer que douzième.

Et de Vietti Les changements à la tête de la course ont commencé à se produire, initialement avec les Italiens comme protagonistes parce que les deux Fabio di Giannantonio (Kalex), le plus rapide du matin, comme March Bezzecchi (Kalex) a abaissé le temps de son compatriote, également américain Joe Roberts (Kalex).

Dans leur tentative d’amélioration, certains n’ont pas été aussi chanceux et étaient sur le terrain, c’était le cas de l’italien Nicolo Bulega (Kalex) au virage quatre et bien qu’il ait perdu du temps à réparer la moto, au moins, il a pu terminer la séance.

Dites Giannantonio il a poursuivi sa carrière ascendante pour rouler en 1: 59,058 peu de temps après – avec une série de tours toujours dans la même 59 seconde – et ainsi récupérer la première place que lui avait prise l’Australien. Rémy Gardner (Kalex).

Les dernières minutes ont été à nouveau intenses et tous les pilotes ont sauté sur l’asphalte avec l’intention de chercher un bon temps qui leur permettrait d’accéder directement au deuxième classement.

Et le premier à surprendre, encore une fois, fut une recrue, l’Espagnol Raul Fernandez (Kalex), qui a arrêté le chrono à 1: 58,541, à peine quatre dixièmes de seconde derrière le record absolu de la catégorie, que l’Américain a réalisé le week-end dernier. Joe Roberts (Kalex) lors de la prise de vue à 1: 58.136.

Avec le drapeau à damier flottant sur la ligne d’arrivée, certains noms pertinents ont été laissés sans atteindre cet objectif, comme ce fut le cas avec Xavier Vierge (Kalex), Jorge Navarro (Bois sombre), Albert Arenas (Bois sombre), Hector Garzó (Kalex), le Suisse Thomas Luthi (Kalex), Bo Bendsneyder (Kalex), des Pays-Bas ou des Britanniques Jake Dixon (Kalex).

Qui s’ils l’ont eu, en plus de Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio ou Rémy Gardner Ils étaient Marco Bezzecchi, Sam Lowes (Kalex), le leader mondial, qui était septième, ou l’espagnol Aron Canet (Darkwood) et Augusto Fernandez (Kalex).