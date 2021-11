GP du Brésil de F1

11/10/2021

Le à 22:34 CET

Le Championnat du monde de Formule 1 2021 affrontera la course du Grand Prix du Brésil sur le circuit d’Interlagos, à Sao Paulo, et nous vous indiquerons le programme et où regarder à la télévision cette nouvelle carrière qui promet un spectacle.

Les Hollandais Max verstappen cherchera à donner un coup dur à la Coupe du monde, puisqu’elle occupe actuellement la première position après Lewis Hamilton a dû changer de moteur au Grand Prix de Turquie et a été battu au Grand Prix suivant. Ainsi, Verstappen devient de plus en plus favori pour remporter le titre

Les pilotes espagnols n’ont pas beaucoup de chance ces derniers temps. Cependant, ils sont en bonne position avec Alonso numéro 10 et Sainz Jr. numéro 7 au classement général.

HORAIRES DU GP F1 DU BRÉSIL

Essais libres 1 : 16.30

Classement: 20.00h

Essais libres 3: 16.00h

Classement : 20h30

Course : 18h00 (56 tours)

O VOIR LE GP DE F1 BRÉSILIEN À LA TÉLÉ ?

Cette saison, la F1 peut être vue à la télévision à travers des plateformes telles que DAZN ou Movistar Plus. La chaîne thématique Movistar Plus Formula 1 a été renommée DAZN F1 et les chaînes DAZN1 et DAZN2 sont activées. De plus, vous pouvez suivre toutes les informations en direct sur le GP du Brésil sur le site de SPORT.