GP du Brésil de Formule 1

14/11/2021 à 21:22 CET

.

Le septuple champion du monde anglais Lewis Hamilton (Mercedes), qui a remporté ce dimanche le Grand Prix du Brésil -de Sao Paulo, cette année-, dans lequel il a réduit à 14 points l’avantage du Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) en tête. du championnat du monde de Formule 1 a déclaré à Interlagos que sa carrière était « impressionnante » et qu' »il ne faut jamais abandonner ».

« Quelle course, c’était impressionnant. Vous ne devez jamais abandonner », s’est exclamé Hamiton, 36 ans, juste après avoir prolongé à 101 – après une performance sensationnelle – son propre record de tous les temps pour les victoires en F1. « L’équipe a fait un excellent travail et (son coéquipier finlandais) Valtteri (Bottas) aussi, pour que j’y parvienne. Je leur en suis très reconnaissant », a-t-il ajouté, dès sa descente de voiture, la star anglaise. , qui a commencé dixième et est revenu pour signer sa sixième victoire de l’année.

« J’ai poussé fort, je pense que ça a été l’un des week-ends les plus durs de ma carrière »a commenté l’excentrique et spectaculaire champion de Stevenage dans l’interview sur piste, menée par l’ancien pilote de F1 brésilien Felipe Massa.

« Je me souviens en 2004, en F3, quand mon père (Anthony) m’a dit à Bahreïn qu’il ne fallait jamais abandonner. J’étais dixième, j’ai terminé quatrième et j’ai fini par gagner cette année-là. Cette victoire est donc dédiée à mon père. Elle va pour lui. », a déclaré ‘Sir Lewis’, qui a joué un week-end de rêve, au cours duquel il s’est remis de sa disqualification en qualifications vendredi: il est sorti dernier du test de sprint samedi, qui a terminé cinquième; et a subi cinq autres pénalités lors du changement de la chambre de combustion de sa Mercedes.

« Avant le week-end, je ne pensais pas que cela pouvait arriver. Presque tout s’est retourné contre nous ; mais nous ne devons jamais abandonner. Et je dis à tout le monde : n’arrêtez jamais de vous battre », a déclaré l’as britannique, qui ajoute désormais 318,5 points, quatorze de moins que Verstappen.

« Je tiens à remercier le public brésilien pour son soutien. Je n’ai pas reçu un tel soutien de Silverstone. Depuis, ça a été difficile, mais ici ils m’ont soutenu tout le week-end ; et je leur en suis très reconnaissant », a déclaré Hamilton après avoir terminé une exposition ce dimanche qui a duré tout le week-end.