GP du Brésil de Formule 1

14/11/2021 à 21:51 CET

L’Espagnol Fernando Alonso (Alpine), double champion du monde de Formule 1, qui a terminé neuvième ce dimanche du Grand Prix du Brésil -de Sao Paulo, cette année-, le dix-neuvième du Championnat du monde, s’est dit sur le circuit d’Interlagos qu’il était « heureux , bien que « pense que » avait plus de rythme que d’avoir fini dans cette position.

« Je suis content de notre résultat aujourd’hui, après une journée difficile hier »a commenté le double champion du monde asturien sur le circuit où il a célébré l’accomplissement mathématique de ses deux titres (2005 et 2006, avec cette équipe, qui courait comme Renault de cette équipe).

« Le départ et la reprise n’étaient pas bons pour nous, mais ensuite nous avons eu un très bon rythme, une fois que tout s’est calmé », a déclaré Fernando, dixième de la Coupe du monde, avec 62 points, douze de plus que son coéquipier français Esteban. Ocon. , auquel il a dû revenir à la huitième place dans le dernier des 71 tours de course ce dimanche.

« Nous avons également eu de la malchance avec la voiture de sécurité virtuelle, car nous ne pouvions pas nous arrêter à ce moment-là, nous ne pouvions le faire qu’avec une des voitures; et, à la fin, nous avons perdu du temps avec cela. Après cela, notre Le rythme était fort « , a commenté le grand pilote asturien, qui compte 32 victoires en Formule 1, 32 en Espagne tout au long de son histoire dans la catégorie reine.

« Nous avons opté pour un seul arrêt ; et, malgré le travail d’équipe pour essayer d’arrêter Pierre (Gasly, Français d’Alpha Tauri) et l’empêcher de nous dépasser, nous n’avons pas pu l’arrêter », a expliqué Alonso, dont l’équipe est toujours cinquième. , partageant la place, avec les mêmes points (112) qu’Alpha Tauri (ancien Toro Rosso).

« C’est bien de revoir les deux voitures dans les points et nous sommes toujours au niveau d’Alpha Tauri à la cinquième place en vue du Qatar le week-end prochain, donc notre objectif est de continuer comme ça », a déclaré Alonso après avoir terminé neuvième. Dimanche à l’Autodromo Jose Carlos Pace.