GP du Qatar de MotoGP 2021: calendrier et où regarder à la télévision

Le championnat du monde MotoGP 2021 débutera ce vendredi 26 mars avec le GP du Qatar. Arrive MotoGP avec le premier rendez-vous sur la piste de Losail. Là, les pilotes se battront pour prendre pied dans l’un des premiers tests d’acide à être expérimenté dans la catégorie.

Dans SPORT Nous vous apportons tous les horaires mis à jour et les téléviseurs qui offriront un signal du GP du Qatar 2021 afin que vous ne manquiez pas un détail de ce qui se passe. Nous vous proposons également la dernière heure du combat pour la ‘pole’ samedi et la course dimanche avec notre narration en direct.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

Parmi les événements les plus marquants, nous constatons que Marc Márquez ne reviendra pas encore sur la grille de départ. Le Catalan ne se sent pas complètement rétabli après sa blessure l’an dernier, raison pour laquelle vous avez de nouveau reporté votre retour. Un autre point remarquable est le Changement d’équipe de Rossi à Petronas SRT, le pilote de 42 ans semble prêt à rester attaché au guidon d’une moto.

MotoGP sur DAZN disponible en direct et à la demande. Abonnez-vous et commencez votre mois gratuitement

HORAIRES MOTOGP BAHREIN 2021

Vendredi 26 mars 2021

Essais libres 1 Moto3: 11h50 Essais libres 1 Moto2: 12h45 Essais libres 1 MotoGP: 13h40 Essais libres 2 Moto3: 16h10 Essais libres 2 Moto2: 17h05 Essais libres 2 MotoGP: 18h00

Samedi 26 mars 2021

Essais libres 3 Moto3: 11h25 Essais libres 3 Moto2: 12h20 Essais libres 3 MotoGP: 13h15 Qualification Q1 Moto3: 15h30 Qualification Q2 Moto3: 15h55 Qualification Q1 Moto2: 16h25 Qualification Q2 Moto2: 16h50 Essais libres 4 MotoGP : 17h20 Classement MotoGP Q1: 18h00 Classement MotoGP Q2: 18h25

Dimanche 26 mars 2021

Warm Up Moto3: 13 h 40 Warm Up Moto2: 14 h 10 Warm Up MotoGP: 14 h 40 Course Moto3: 16 h 00 (18 tours) Course Moto2: 17 h 20 (20 tours) Course MotoGP: 19h00 (22 tours)