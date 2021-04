GP Emilia Romagna – Lewis Hamilton en pole à Imola

Sara Falcon 17/04/2021

Lewis Hamilton a été fait avec le pôle de GP de Formule 1 Émilie-Romagne en marquant un temps de 1: 14.411. Le pilote britannique a réalisé sa première pole de sa carrière sportive à Imola et il a laissé derrière lui ses poursuivants, Sergio Pérez et Max Verstappen qui ont terminé respectivement en deuxième et troisième position. Quant aux Espagnols, mauvaise journée pour Fernando Alonso et Carlos Sainz qui partira ce dimanche, aux quinzième et onzième places.

Au cours de la séance, des frayeurs ont été observées. Yuki Tsunoda est entré dans l’une des courbes d’Imola passé et sa voiture s’est écrasée la queue contre les protections du circuit. Cependant, le conducteur est sorti de la voiture par ses propres moyens et s’est retrouvé en parfait état.

La course pour la deuxième manche de la Coupe du monde de F1 aura lieu ce dimanche 18 avril à 15h00.