GP Emilia Romagna : Triomphe de Marc Márquez et titre de Quartararo

24/10/2021 à 15h18 CEST

Adrià Léon

Deuxième victoire consécutive de Marc Marquez, qui a finalement été couronné sur une piste à droite. Celui de Cervera n’a eu aucune difficulté suivre la roue de ‘Pecco’ tout au long de la course et a profité de la chute de l’Italien au virage 15 pour sceller sa troisième victoire du parcours. Double Honda, qu’il n’avait pas réalisé dès le GP d’Australie 2019, avec Pol Espargaro deuxième et Enea Bastianini troisième. Fabio Quartararo, le nouveau champion du monde MotoGP, est entré quatrième et Zarco cinquième.

Il n’a pas hésité un instant ‘Pecco’ en tête. Miller l’a laissé atteindre le premier virage après le départ et Marc Marquez est devenu accro aux deux trains Ducati. Derrière, Petrucci il portait Mir et Quartararo, avec beaucoup de prudence, a perdu quelques positions dans le premier tour.

Le train n’a fait que quatre tours en séparant leurs wagons. Bagnaia se mit à battre un rythme endiablé et Miller, étonnamment, j’ai perdu la roue avant sur un virage 15 qui a donné pas mal de maux de tête ce week-end. Márquez, contrairement à l’Australien, s’est accroché à la queue de la Ducati n°63 et est parti avec ‘Pecco’, laissant derrière lui Pol Espargaró, Oliveira et Morbidelli, qui ont fermé le Top5. ‘El Diablo’ n’a pas mis longtemps à amorcer son retour, qui l’a catapulté au P10 alors que seulement cinq tours avaient été accomplis.

Après huit tours, l’écart entre les deux leaders et les poursuivants avait déjà dépassé les trois secondes avec Pol Espargaro, qui a commencé à distancer Oliveira dans la lutte pour la P3. Belle performance pour l’équipe Repsol Honda, qui s’est vue d’emblée avec ses deux pilotes sur le podium. La LCR Honda ne pouvait pas en dire autant, qui s’est retrouvé sans ses deux pilotes en seulement deux tours : Nakagami à cause d’une chute et Álex Márquez à cause de problèmes mécaniques. Tech3 serait également laissé sans représentation avec la chute de Iker Lecuona.

Dans la poursuite du Top4, ils se sont réunis quatre motos différentes: la Yamaha de Morbidelli, l’Aprilia d’Aleix, la Ducati de Marini (qui a très bien résisté parmi les meilleurs) et la Suzuki de Rins. Fabio Quartararo arriverait dans son sillage en P9, déjà sans la pression de Jorge Martin, qui a traversé le sol au tour 1.

Le duo de tête a continué à tirer, avec Marc étant l’ombre de Bagnaia tour après tour. Par derrière, Pol contrôlait parfaitement Oliveira et avait peu d’opposition pour prendre le bronze. Quartararo a dépassé tous les membres du groupe de poursuivants et consolidé en P5, suivi de Bastianini, qui est revenu faire plaisir avec un retour, de plus en plus fréquent chez lui. Mais s’il y a quelque chose de spécial dans la moto, c’est l’incertitude. Et aujourd’hui, à Misano, c’était plus clair que jamais. Au même tour 15 où Miller était à court d’options, Bagnaia est allé au sol et, avec lui, les options d’être champion du monde.

Oliveira Il est également resté hors course et Bastianini a dépassé Quartararo dans le dernier secteur pour monter sur le podium et accompagner le doublé Repsol Honda, emmené par Marc Marquez, enchaînant ainsi sa deuxième victoire consécutive, cette fois, sur un circuit de droite. Zarco complété le Top5, avec Rins sixième et Aleix septième. Maverick, qui a réalisé une belle remontée, est entré juste derrière son partenaire et le Top10 a été fermé par les deux frères, Marini et Rossi. Le #46, avec cette 10e place, a réalisé l’un de ses meilleurs résultats de la saison. Et Morbidelli, qui avait occupé les premières places pendant la majeure partie de la course, a fini par tomber à l’avant-dernière position. Le tout en 27 tours. Comme la moto est capricieuse.