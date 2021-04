GP Emilia Romagna – Verstappen règne dans le chaos d’Imola

18/04/2021

Activé à 17:15 CEST

Max verstappen (Red Bull) a remporté sa première victoire de la saison – sa onzième en Formule 1 – après avoir imposé sa loi au Grand Prix d’Émilie-Romagne. La situation s’est inversée en ce qui concerne le test qui a ouvert la Coupe du monde à Bahreïn, où Max a commencé en pole et a perdu son avance à la fin Lewis Hamilton. Cette fois, dans une course très compliquée, dans des conditions mixtes d’eau et de sec, l’Anglais a ouvert la grille mais a été dépassé par le Néerlandais dans une formidable manœuvre de départ.

Avec la difficulté supplémentaire de l’eau dans un circuit extrême comme Imola, qui n’accorde pas de marge, Verstappen Il s’est justifié et a poussé Hamilton à l’extrême, au point que le septuple champion britannique a commis sa première erreur de conduite majeure depuis de nombreuses années. Succès pour Verstappen, devant Hamilton et Norris. Et aussi pour Ferrari, qui a placé Charles Leclerc Oui Carlos Sainz en quatrième et cinquième position. Fernando Alonso a terminé onzième.

QU’IL PLEUVE

Fernando Alonso a appelé à la pluie dimanche. Après s’être qualifié 15e, le pilote asturien a reconnu qu’il lui fallait «une course sur l’eau et dans laquelle les choses se passent», pour avoir le choix. Le «ciel» l’écoutait et la course d’Imola s’est développée à un rythme vertigineux, entre accidents, sorties de piste et voitures de sécurité.

Les radars ont indiqué un risque de précipitation de 80% et la «danse» des monoplaces a commencé très tôt. L’un d’eux l’Alpine de Ferdinand, qui n’a pas vraiment profité de la situation. Avant de commencer, lors du tour d’installation, il a écrasé son A521 de front contre les protections et a donné un travail supplémentaire à ses mécaniciens, qui ont dû mettre un nouveau nez et une aile avant. Aussi Charles Leclerc il est parti avec sa Ferrari pour tester la piste.

GRANDE SORTIE MAXIMALE

Et dès que les feux de circulation se sont éteints, les incidents ont continué. Max verstappen Il a attaqué Hamilton avec un départ très agressif qui a acculé le champion britannique et l’a contraint à se rectifier au piano, endommageant le flanc de l’aile avant de sa Mercedes. Avec le Néerlandais à la barre, un accident Latifi (Williams) a démarré la première voiture de sécurité dans le deuxième tour. Aussi Mick Schumacher vous avez perdu le contrôle de votre Haas. La pluie faisait des ravages.

Profitez de toute la saison de Formule 1 sur DAZN. Inscrivez-vous et commencez un mois gratuit. Puis 9,99 € par mois sans permanence.

Sergio Perez, parti deuxième sur la grille, sa meilleure position en onze saisons en Formule 1, n’a pas su saisir sa chance. En remorque de Verstappen et Hamilton dès le départ, Leclerc Il a pris la troisième place de lui, puis le Mexicain a reçu une pénalité de 10 secondes pour dépassement (en fait pour reprendre sa place après un départ de piste) avec la voiture de sécurité active. Un nouvel échec dans la dernière partie de la course l’a laissé sans options.

Aussi Carlos Sainz il a enchaîné les erreurs au volant dans son deuxième grand prix difficile avec la Ferrari. Le pilote madrilène s’en est plaint à la radio: «Combien vais-je me tromper encore aujourd’hui!». Mais il avait décidé de briller lors de ses débuts italiens en tant que pilote de la Scuderia et l’a fait après un grand retour.

Erreur de Hamilton et course en deux actes

Verstappen il a opéré au 28e tour et Hamilton l’a fait un tour plus tard. L’arrêt de Lewis a été inhabituellement lent (4 & rdquor;), au moment le plus inopportun pour l’Anglais, qui est revenu en piste derrière Max. Sous la pression, Hamilton a été long quand il a rencontré du trafic et s’est retrouvé coincé dans le gravier du T7. Le champion, avec une aile cassée, a tout vu perdu et s’est excusé auprès de son équipe. Mais alors l’inattendu s’est produit. Valtteri Bottas Oui George Russell Ils ont organisé un terrible accident. Les deux sont bien sortis mais se sont disputés avec leurs voitures fumantes. Le chaos a atteint son apogée. Drapeau rouge et recommencer.

La deuxième course, avec 29 tours à faire, a commencé avec Verstappen à l’avant, suivi de Leclerc , Norris, Perez Oui Sainz, avec Alonso en 12ème position, à deux de la zone de point. Et après un départ derrière la voiture de sécurité, Hamilton est revenu pour “ minimiser ” les dommages à la deuxième place et Verstappen a culminé son «chef-d’œuvre» avec une victoire qui le compense pour sa déception d’il y a trois semaines à Bahreïn et le catapulte dans la lutte pour le titre.