GP Valence MotoGP – Aleix Espargaró mène et Pol Espargaró chute

13/11/2021 à 11h17 CET

.

L’Espagnol Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) a réalisé le meilleur temps des essais libres lors de la troisième manche du Grand Prix de la Communauté de Valence MotoGP organisé sur le circuit « Ricardo Tormo », le même que son frère Pol Espargaro (Repsol Honda RC 213 V) a subi une grave chute au virage treize qui l’a conduit directement à la clinique du circuit.

Un autre moment fort de la session a été le travail d’équipe, ce que les Italiens ont fait. François « Pecco » Bagnaïa (Ducati Desmosedici GP21) et Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) pour qu’il réussisse à entrer dans le deuxième classement direct avec le dixième temps après avoir profité du sillage de son « élève » de l’Académie et de la ligne avec laquelle « Pecco« Il a réalisé le quatrième meilleur temps.

Aleix Espargaró Il a été le premier à abaisser substantiellement son record le premier jour pour gagner un nombre important de places au classement, de la douzième à la sixième, ce qui le place dans le deuxième classement, alors que la troisième séance libre venait de commencer et pouvait encore être produite. beaucoup de changements en elle.

La vérité est que l’un des premiers moments a de nouveau été joué par le coureur de Granollers, qui a abaissé son record personnel de quelques dixièmes de plus, 1: 30,951, pour gagner trois autres positions et se placer juste derrière son frère. Pol Espargaro (Repsol Honda RC 213 V), mais les performances de Alexis, qui dans son prochain virage rapide (1 : 30,529) a pris la tête et personne ne pouvait plus le battre.

MotoGP sur DAZN disponible en direct et à la demande. Abonnez-vous et commencez votre mois gratuitement

À la suite de Aleix Espargaró les Japonais se tenaient Takaaki nakagami (Honda RC 213 V), qui est passée de la sixième place hier à la quatrième, mais avec toujours un peu plus d’un quart d’heure d’entraînement devant elle, dans laquelle la note négative s’est produite avec la forte chute de son frère, Pol Espargaro, à son tour treize, le plus rapide de tout le circuit « Ricardo Tormo« .

Le pilote Repsol Honda a dû être évacué sur une civière du circuit avec une gêne évidente qui laisse présager une sorte de blessure lorsqu’il a perdu le contrôle de sa moto à l’entrée du virage treize et a été projeté en l’air, se frappant fort. de sa possible blessure n’est pas encore connue et qu’il a finalement été le seul à ne pas pouvoir améliorer son temps personnel et a terminé treizième.

Une DURE chute de @polespargaro ! 😥 La Honda lui a craché ‘de ses oreilles’ 😰 Le pilote est CONSCIENT, mais a été emmené au centre médical pour un contrôle. # ValenciaGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/IL5axZWDlQ – DAZN Espagne (@DAZN_ES) 13 novembre 2021

En bonne voie, l’Australien Jack Miller a réussi à améliorer le meilleur temps de la catégorie en roulant en 1:30.547, ce qui l’a hissé à la deuxième position, qui n’a plus progressé dans le reste de la séance, mais qui lui a permis de terminer devant les Italiens Franc Morbidelli (Yamaha YZR M 1) et « Pecco » Bagnaïa, et de l’espagnol Jorge Martin (Ducati Desmosedici GP21) et Joan Mir (Suzuki GSX RR).

Nakagami, qui est devenu quatrième a terminé en septième position, devant le Français Johann zraco (Ducati Desmosedici GP21) et Fabien Quartararo (Yamaha YZR M 1) et de l’italien Valentino Rossi (Yamaha YZR M1), qui a atteint pour la dernière fois le deuxième classement direct MotoGP.

Ils n’ont pas atteint cet objectif Alex Rins (Suzuki GSX RR), Iker Lecuone, Alex Marquez (Honda RC 213 V) et Maverick Viñales (Aprilia RS-GP) ou les pilotes officiels KTM, les Sud-Africains Brad Liant et portugais Miguel Oliveira, entre autres.