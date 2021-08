GPD a des plans pour son propre appareil portable de style commutateur alimenté par Android

Image : GPD Discord / DeenOX

Depuis le succès de l’appareil hybride de Nintendo, le marché des tablettes de jeu a été inondé de produits de style Switch. Plus récemment, nous avons vu l’annonce du Steam Deck de Valve – un produit qui semble certes assez prometteur.

Il semble que la société de technologie chinoise GPD sera bientôt (de retour) dans l’action – avec la société révélant récemment ses plans pour une nouvelle console de jeu portable, qui fonctionnera sur Android. Comme expliqué par les développeurs XDA, il s’appelle le GPD-XP et comprendra 6 Go de RAM, 128 Go de stockage UFS 2.1 (y compris le support MicroSD), le support 4G (avec les appels et les fonctions SMS désactivés) et même un micro intégré.

Voici où cela devient un peu plus intéressant. La caractéristique la plus remarquable est le côté droit du système. Alors que le côté gauche a un stick analogique fixe et un pavé de commande – y compris quelques boutons physiques pour la maison, le gestionnaire de tâches et le dos, sur le côté droit se trouve une pièce jointe magnétique « personnalisable et modulaire ».

Cette section de l’appareil vous permet d’attacher différents types de commandes, comme le montrent les images ci-dessous. Selon le type de jeu auquel vous jouez, vous pouvez essentiellement le changer pour répondre à vos besoins.

Image : via les développeurs XDA

Très probablement, vous connaissiez déjà notre nouvel appareil Android.

Oui, c’est une sorte d’unité de modularisation, la plus adaptée aux jeux MOBA et FPS.

Les détails arrivent bientôt#GPDXP #Android pic.twitter.com/98dLTWSq4t— Consoles de jeux GPD (@softwincn) 12 août 2021

Le système comprend également un écran large de 6,81 pouces, un écran que vous trouveriez normalement sur un smartphone. Il y a même une caméra intégrée en bas à gauche, et des boutons physiques peuvent également être affectés à différentes zones de l’écran – si vous jouez à un jeu avec entrée tactile.

Le GPD-XP fonctionnera sur une batterie de 7000 mAh et devrait durer environ 12 heures. Quant au système d’exploitation, il s’agit apparemment d’une version personnalisée d’Android, bien que la version internationale opte apparemment pour Android 11 et inclue les services Google. On ne sait pas encore quel est le prix du système ou une date de sortie, mais son prix devrait être plus élevé que le XD Plus de GPD, qui était disponible pour 250 $ USD.

