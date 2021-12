Les marges des promoteurs étaient sous pression car les prix des propriétés étaient bas et les prix des matières premières augmentaient. C’est pourquoi les hausses de prix sont tout à fait inévitables maintenant, et suite à une hausse des prix, les marges s’amélioreraient également.

Godrej Properties (GPL), qui fait partie du groupe Godrej, assiste à un rebond de l’activité suite à une forte augmentation de la demande de propriétés. La major de l’immobilier s’attend à ce que la hausse « inévitable » des prix améliore les marges des promoteurs, qui étaient sous pression depuis un certain temps déjà. Dans une interview avec Rajesh Kurup, directeur général et PDG de GPL Mohit Malhotra a déclaré que l’entreprise évaluait toutes les opportunités à mesure que la consolidation gagnait du terrain. Extraits édités :

GPL a multiplié par cinq son bénéfice net au deuxième trimestre. Voyez-vous un rebond des affaires?

Nous assistons à une forte augmentation de la demande alors que l’accessibilité est à un niveau record. Oui, il y a un rebond dans les affaires. Je pense que la tendance générale pour les prochaines années est définitivement positive.

Sur votre pipeline de lancement et votre position d’inventaire ? La pénurie de main-d’œuvre due au retour des travailleurs chez eux a-t-elle été résolue ?

Le pipeline de lancement est plutôt bon. Nous avons déjà effectué deux lancements au troisième trimestre et nous avons un pipeline de lancement d’un total de 5,95 millions de pieds carrés pour l’exercice 22. Tout est sur la bonne voie et nous devrions également avoir un solide Q4. Du côté des stocks, nous sommes maintenant à des creux historiques en raison de nos ventes solides et soutenues. Nous avons été confrontés à des pénuries de main-d’œuvre à la fin du premier trimestre de cette année, mais ces problèmes sont maintenant entièrement résolus.

Au plus fort de la pandémie, GPL s’est aventuré dans la vente en ligne de biens immobiliers. Comment ça s’est passé ?

Les ventes en ligne étaient une chose momentanée. À l’heure actuelle, il s’agit d’un processus hybride avec une partie des ventes en ligne et le reste hors ligne. Maintenant, la plupart des opérations se déroulent en ligne et les gens visitent la propriété pour remettre le chèque final.

Envisagez-vous de vous concentrer sur le segment de l’ultra luxe et de conclure d’autres coentreprises comme celle signée avec TDI Group ?Nous nous concentrons sur tous les segments ; nous aimerions faire des projets à revenu intermédiaire, premium et quelques projets ultra-luxe. Nous recherchons des opportunités similaires comme celle de TDI et nous sommes désireux d’investir plus et de faire plus de projets.

Votre objectif continue d’être les quatre grandes villes?

Oui, nous nous concentrerions sur ces quatre villes – Delhi-région de la capitale nationale, région métropolitaine de Mumbai, Pune et Bengaluru – pendant que nous observons les tendances dans d’autres villes, mais n’avons pas encore pris d’appel.

Les marges des développeurs étaient sous pression depuis un certain temps déjà. La hausse des prix est-elle le remède ?

Les marges des promoteurs étaient sous pression car les prix des propriétés étaient bas et les prix des matières premières augmentaient. C’est pourquoi les hausses de prix sont tout à fait inévitables maintenant, et suite à une hausse des prix, les marges s’amélioreraient également. Les prix commencent maintenant lentement à augmenter. Nous assistons à des hausses de prix mineures dans les métros, et cela va lentement pénétrer également dans d’autres marchés.

Les refontes réglementaires de RERA, NBFC et GST n’ont-elles pas donné un coup de fouet au secteur ?

Oui, je considère ces mesures comme positives car elles ont contribué à consolider le secteur, l’ont rendu plus professionnel et centré sur le client. Je pense que ce sont toutes des mesures positives qui aideraient le secteur à long terme. En plus de ne pas obtenir de crédit d’intrants sur la TPS, ces normes offrent en fait une transparence et un coup de fouet au secteur.

Avec la consolidation qui se produit dans le secteur, il y aurait beaucoup d’opportunités de rachat alors que les entreprises font faillite. Recherchez-vous de telles acquisitions ou achetez-vous des parcelles de terrain ?

Nous sommes ouverts et évaluons toutes les opportunités. Nous avons fait quelques grosses acquisitions dans le passé et avons l’intention de continuer à faire de gros achats. Beaucoup de consolidations sont en cours dans l’industrie et nous examinons activement les opportunités du côté terrestre.

