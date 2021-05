GPS, batterie de deux semaines pour moins de 80 $

Cela fait un peu plus d’un mois que Realme a dévoilé la Watch 2, sa version de la smartwatch de fitness à petit budget. Mais pour ceux qui veulent plus de leur portable, la société a maintenant dévoilé la Realme Watch 2 Pro.

Visuellement, la Watch 2 Pro ne diffère pas beaucoup de son frère non-Pro. Un seul bouton se trouve sur le côté droit de la montre. Deux options de bracelet en silicone amovible sont également incluses, à savoir le gris clair et le noir.

La Watch 2 Pro dispose d’un écran plus grand que la Watch 2, mesurant 1,75 pouce d’un coin à l’autre. Il est également plus dense avec une résolution de 320 x 385 par rapport au panneau 240 x 240 de la Watch 2. L’écran de la Watch 2 Pro dispose également d’un taux de rafraîchissement de 30 Hz et d’une luminosité de pointe de 600 nits. Cela devrait rendre les statistiques de brillance à l’extérieur un jeu d’enfant.

En ce qui concerne l’intelligence du fitness, la Watch 2 Pro arrive avec un suivi jusqu’à 90 activités. Le support GPS propose également des fonctionnalités pour les coureurs et les cyclistes. Il contient également un capteur SpO2 et un moniteur de fréquence cardiaque en continu. Le suivi du sommeil, des rappels sédentaires, des notifications de consommation d’eau et une fonction de méditation sont également présents.

Parmi les autres subtilités, citons une batterie de 390 mAh valable pour 14 jours entre les charges et des fonctionnalités rudimentaires de smartwatch avec plus de 100 visages. La Watch 2 Pro est également classée IP68.

Realme Watch 2 Pro: prix et disponibilité

La Watch 2 Pro est officiellement disponible en Malaisie pour 299 ringgit malais (~ 72 $). C’est considérablement moins cher que le prix de l’autocollant de 229 ringgit malais de la Watch 2 (~ 56 $). Pour les coureurs avides à petit budget, la Watch 2 Pro pourrait être une alternative beaucoup moins chère aux montres GPS plus sérieuses. Cependant, ses prix mondiaux et ses détails de disponibilité restent un mystère pour le moment.