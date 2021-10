GPT Healthcare dépose DRHP et prévoit d’augmenter jusqu’à Rs 500 cr via l’introduction en bourse

GPT Healthcare exploite actuellement un réseau de trois hôpitaux sous la marque ILS Hospital au Bengale occidental et un à Tripura

GPT Healthcare, qui exploite des hôpitaux ILS de taille moyenne, a déposé des documents préliminaires auprès de Sebi pour augmenter Rs 450-500 crore grâce à une offre publique initiale (IPO).

L’émission comprend une nouvelle émission d’actions totalisant jusqu’à Rs 17,5 crore et une offre de vente (OFS) d’environ 2,99 crore d’actions, selon le projet de prospectus de hareng rouge (DRHP).

Dans le cadre de l’OFS, le promoteur GPT Sons déchargera jusqu’à 38 lakh actions et l’investisseur existant BanyanTree Growth Capital II, LLC, une société de capital-investissement structurée basée à Maurice, vendra jusqu’à 2,61 crore d’actions. La société de capital-investissement sera entièrement sortie via l’introduction en bourse.

La société basée à Kolkata propose d’utiliser le produit net pour l’achat d’équipement médical et le financement des objectifs généraux de l’entreprise.

Les promoteurs de la société sont GPT Sons, Dwarika Prasad Tantia, Om Tantia et Shree Gopal Tantia. Au 14 octobre 2021, GPT Sons détenait 5,38 crores d’actions, soit 67,34 % du capital sur une base entièrement diluée, après conversion en actions privilégiées obligatoirement convertibles. BanyanTree Growth Capital II, LLC détenait une participation de 32,64 % dans la société.

Selon le DRHP, la société n’envisage pas de placement pré-IPO.

SBI Capital Markets et DAM Capital Advisors (anciennement IDFC Securities) sont les principaux responsables de l’introduction en bourse.

GPT Healthcare exploite actuellement un réseau de trois hôpitaux sous la marque ILS Hospital au Bengale occidental et un à Tripura. Ses revenus d’exploitation sont passés de Rs 242,75 crore au dernier exercice, contre Rs 211,84 crore au cours de l’exercice précédent. Le bénéfice est passé à Rs 21,09 crore en FY21 contre Rs 10,96 crore en FY20.

