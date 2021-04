GR Infraprojects dépose des projets de papiers IPO avec SEBI; prévoit de vendre des actions de 1,15 cr par émission publique

GRIL ne recevra aucun fonds de l’émission car seuls les actionnaires vendeurs recevront les fonds levés via l’introduction en bourse.

GR Infraprojects Ltd (GRIL) a déposé aujourd’hui un projet de prospectus Red Herring (DRHP) auprès du régulateur des marchés de capitaux SEBI pour son introduction en bourse (IPO). La société d’infrastructure cherche à vendre 1,15 crore d’actions de valeur nominale Rs 5 chacune, ce qui constituera une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants et n’inclura pas une nouvelle émission d’actions de participation. Avant l’introduction en bourse, le promoteur et le groupe de promoteurs détiennent collectivement une participation de 88,04% dans la société tandis que le reste appartient à d’autres investisseurs. Ce n’est pas la première fois que GRIL frappe à la porte de SEBI pour une introduction en bourse. Plus tôt en 2018, la société avait déposé un document pour une introduction en bourse d’une valeur de 1800 crore Rs.

Promoteurs de GR Infraprojects, Lokesh Builders Private Limited vendra 11,42 actions lakh de la société par le biais de l’introduction en bourse, réduisant ainsi leur participation de 33% dans la société. Du groupe promoteur, Jasamrit Premises, Jasamrit Fashions, Jasamrit Creations et Jasamrit Construction vendront des actions totalisant 3,07 lakh. En dehors de cela, India Business Excellence Fund et India Business Excellence Fund 1 quitteront la société par le biais de l’introduction en bourse, vendant la totalité de leurs 95,73 actions lakh. En outre, Pradeep Agarwal vendra également la plupart de ses 5 actions lakh dans la société.

GRIL ne recevra aucun fonds de l’émission car seuls les actionnaires vendeurs recevront les fonds levés via l’introduction en bourse. L’introduction en bourse de la société peut avoir une partie réservée aux employés de la société, qui pourraient être en mesure de soumissionner pour l’émission à un prix réduit. HDFC Bank, ICICI SECURITIES et Kotka Mahindra Capital figurent parmi les chefs de file en cours d’exécution de l’introduction en bourse de GR Infraprojects.

GR Inffraprojects est une société d’infrastructure leader dans le pays. Au cours de l’exercice 2018, la société a déclaré un bénéfice net de Rs 412 crore, qui s’est amélioré à Rs 799 crore pour l’année se terminant en mars 2020. De plus, le GRIL a pu réaliser un bénéfice net de Rs 702 crore au cours des neuf mois se terminant en décembre. 2020. La société pourrait rejoindre des pairs tels que KNR Constructions, PNC Infratech, Dilip Buildcon, HG Infra Engineering, entre autres en bourse.

