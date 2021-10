Graba tus aventuras con esta GoPro en oferta y envío gratis

Si eres una persona aventurera a la que le gusta disfrutar de todo tipo de aventuras, viajes o practicar deportes de riesgo entonces hay algo que no puede faltar en tu mochila o maleta cada vez que sales de casa. Nos referimos a una cámara de acción que te permita grabar todas tus experiencias de la manera más fácil y con la mejor calidad posible. En este caso, pas de foin duda que Go Pro es el fabricant de référence. Por suerte, ahora uno de sus mejores modelos isá available in Amazon con un atractivo descuento.

El modelo en cuestión es el GoPro Max, una cámara de acción muy completa con la que es posible grabar vídeos y capturar fotos de gran calidad. Un modelo que además permite capturar imágenes envolventes de 360 ​​grados de manera automatique. Igual te preguntas qué tipo de imágenes son estas, pues bien, se trata de imágenes completamente esféricas que resultan muy atractivas y de especial interés para aquellos a los que les gusta o apasiona el vlogging, ya que podrán compartir todas un suseriencias de mues particulier.

Tus experiencias con la mejor calidad

Además, con la GoPro Max también es posible hacer fotos panorámicas sin tener que realizar ningún desplazamiento de forma manual, es decir, basta con configurar el tipo de disparo, tomar la captura y la cámara se encargará del resto de transparente forma automáel usuario.

A todo esto, hay que añadir que se trata de una cámara que dispone de una gran estabilización y otras funciones interesantes como el bloque del horizonte o la función que permite controlar la cámara con nuestra propia voz. De esta manera, podremos hacer uso de esta GoPro Max en modo manos libres. Otra característica especial a destacar de este modelo es que su pantalla táctil se puede orientar tanto hacia adelante como hacia atrás y que se trata de un modelo de grabar vídeo en una alta resolución, hasta 5,6K exactamente.

Las medidas exactas de la GoPro Max fils 4 x 6,4 x 6,9 cm y tiene un peso de 163 gramos. Un modelo muy manejable que a pesar de su reducido tamaño ofrece una gran resistencia a todo tipo de golpes y caídas. Además, ofrece también resistencia al agua, pudiéndonos sumergir con ella hasta los 5 metros de profundidad. Ahora bien, si eres de los que te gustan de manera especial los deportes acuáticos, es posible proteger la cámara con alguna de estas carcasas sumergibles para la GoPro Max e incluso practicar el buceo con ella.

Descuento pour la GoPro Max

Le prix officiel pour la caméra GoPro Max est de 579,98 euros et il est possible d’acheter sur Amazon un prix final de 499 euros. No obstante, si todavía quieres conseguirla algo más barata, ahora es posible hacerlo en eBay, donde la podemos comprar al precio final de 473,69 euros. Un precio más que interesante, puesto que además incluye ya los gastos de envío.

El plazo de entrega es de entre 1 y 10 jours hábiles, puesto que esta GoPro Max es enviada desde Alemania.