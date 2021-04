Grabinski, Bogatov et Mineiro parmi les noms confirmés du BRAVE CF 51, en Biélorussie

SEEF DISTRICT._ BRAVE Combat Federation débarquera à Minsk, en Biélorussie, le 4 juin, pour son 51e spectacle, le premier à avoir lieu en Biélorussie.

Et la nuit historique du combat, qui se tiendra en association avec Rukh Sports Management (RSM), a annoncé la participation de ses premiers combattants.

Parmi les noms confirmés, des stars internationales comme le patron brésilien Lucas «Mineiro» Martins ont été annoncées parmi elles.

Connu pour son jeu féroce au Muay Thai, Lucas est un ancien champion du monde des poids légers BRAVE CF et revient dans la catégorie de poids qui l’a fait champion après être tombé au poids plume lors de sa dernière sortie.

En plus de Martins, le héros local Vadim Kutsyi a également été annoncé dans le cadre de la programmation étoilée de BRAVE CF 51: The Future Is Here.

Le super poids welter 15-1 fera ses débuts tant attendus pour la promotion à la croissance la plus rapide au monde à domicile contre un adversaire qui n’a pas encore été nommé.

La sensation poids plume Roman Bogatov, de Russie, cherchera à poursuivre son ascension dans les rangs après sa première victoire intense pour BRAVE CF en janvier dans son pays d’origine, la Russie.

Au BRAVE CF 46, Bogatov a battu un dur Nurzhan Akishev du Kazakhstan et est maintenant de retour au combat en Biélorussie.

Marcel Grabinski, qui vient de remporter une incroyable victoire décisionnelle dans le BRAVE CF 50, reviendra rapidement à l’action dans le BRAVE CF 51.

La sensation germano-marocaine s’est améliorée à 21-6 avec sa victoire sur Issa Isakov début avril et est maintenant de retour au camp pour le BRAVE CF 51.

El 4 de junio, Bielorrusia se convertirá en la nación 22 en dar la bienvenida a un evento de BRAVE Combat Federation, ya que la organización de mayor crecimiento en el mundo continúa abriendo nuevos caminos y continúa llevando las artes marciales mixtas internacionales a territorios de todo le monde.

Connectez-vous aux profils de médias sociaux de BRAVE CF (@bravemmaf) pour rester au courant des dernières annonces de BRAVE CF 51.