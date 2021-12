Grâce à Biden, Poutine détient toutes les cartes et tous les leviers : Dana Perino

Les co-animateurs de « The Five » ont discuté de la réunion virtuelle du président Biden mardi avec le président russe Vladimir Poutine au milieu des tensions militaires croissantes avec l’Ukraine et se sont demandé si un autre échec de la politique étrangère était imminent sous la surveillance du commandant en chef.

« Après le désastre total en Afghanistan, le président Biden pourrait bientôt être confronté à une autre crise de politique étrangère », a déclaré Katie Pavlich.

BIDEN EXPRIME DE PROFONDES PRÉOCCUPATIONS AVEC POUTINE SUR L’AGRESSION DE LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE

Au cours de la réunion, Biden a exprimé « de profondes inquiétudes » concernant le rassemblement de troupes russes près de la frontière ukrainienne et a déclaré que des sanctions ainsi que « d’autres mesures » étaient sur la table « en cas d’escalade militaire », a déclaré la Maison Blanche.

En octobre, la Russie a averti que si l’Ukraine rejoignait l’OTAN, ce serait une « étape extrêmement dangereuse » qui « forcerait » le pays à agir.

« Nous insisterons sur l’élaboration d’accords spécifiques qui excluraient tout nouveau mouvement de l’OTAN vers l’Est et le déploiement de systèmes d’armes qui nous menacent à proximité immédiate du territoire russe », a déclaré Poutine.

POUTINE MET LE MONDE À TERRE EN COLLANT DES TROUPES RUSSES LE LONG DE LA FRONTIÈRE UKRAINE

Dana Perino a déclaré que Poutine était très « patient » et exacerbait les tensions afin de maintenir l’Ukraine en dehors de l’OTAN, qui est une alliance militaire intergouvernementale qui comprend les États-Unis et 28 pays européens, entre autres.

« Ce que Poutine veut vraiment, c’est le retour de l’Ukraine, mais il pourrait se contenter de ne pas faire entrer l’Ukraine dans l’OTAN », a-t-elle soutenu. « Alors vous devez demander… Eh bien, qu’est-ce qu’il reste d’autre ? »

Le problème de l’effet de levier de la Maison Blanche est aggravé par le gazoduc Nord Stream 2 qui est en cours de construction entre la Russie et l’Europe via la mer Baltique, selon Perino.

Des responsables américains ont averti le Congrès qu’une invasion russe de l’Ukraine pourrait compromettre le pipeline, selon un rapport de .. En cas d’invasion, selon le rapport, les responsables américains ont « un accord avec l’Allemagne sur la fermeture du… pipeline ».

Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de Biden, a déclaré aux journalistes que la Maison Blanche était disposée à utiliser le pipeline, qui appartient à une société russe appelée Gazprom, comme levier.

Le président russe Vladimir Poutine assiste à la cérémonie de lancement de l’usine de traitement de gaz d’Amour de Gazprom, via une vidéoconférence, à la résidence d’État de Novo-Ogaryovo, à l’extérieur de Moscou, le 9 juin 2021. (Photo de Sergei Ilyin / Spoutnik / .) (Photo par SERGEI ILYIN/Sputnik/. via .) (.)

« Si Vladimir Poutine veut voir du gaz circuler dans ce gazoduc, il ne voudra peut-être pas prendre le risque d’envahir l’Ukraine », a déclaré Sullivan.

Perino a déclaré que le pipeline était en construction depuis des années et n’était pas simplement « un jouet » que l’administration pouvait « prendre ». La seule « vraie dissuasion » pour les intérêts expansionnistes de Moscou en Ukraine est « une démonstration de force », a-t-elle déclaré.

« Je ne pense pas que Biden va faire ça », a conclu Perino. « Poutine détient toutes les cartes et tous les leviers. »