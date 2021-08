Grâce à Brett Kavanaugh, nous avons la pente très glissante du nouvel ordre d’expulsion du CDC – RedState ⋆ .

Comme nous l’avons signalé précédemment, Joe Biden a annoncé que le CDC présenterait un nouvel ordre de moratoire temporaire sur les expulsions.

Ce qui était si étonnant dans les remarques de Biden, c’est qu’il a indiqué qu’il savait que cela ne passerait probablement pas le test constitutionnel, ses propres conseillers avaient déclaré la veille qu’ils n’avaient pas l’autorité légale, qu’ils l’avaient « quadruple vérifié ». Pourtant, il a décidé de le faire quand même, cédant sous la pression des progressistes. Mais, dans le processus, il a également dit à haute voix la partie calme – qu’ils allaient le faire de toute façon même si c’était inconstitutionnel car il faudrait du temps pour que les poursuites qui seraient intentées pour que l’ordonnance soit suspendue.

Le CDC a maintenant émis une nouvelle ordonnance de moratoire sur les expulsions qui s’applique aux comtés avec « des niveaux substantiels et élevés de transmission communautaire » du coronavirus de Wuhan, les mêmes normes que les exigences en matière de masques. Cela signifie 50 cas ou plus sur 100 000 personnes et cela s’applique à la plupart des comtés du pays.

L’ordonnance du CDC a fait valoir qu’ils devaient ordonner le moratoire car l’expulsion de personnes entraînerait le déplacement et la mise en contact d’un plus grand nombre de personnes, ce qui entraînerait une propagation accrue du virus. Ils ont également fait valoir que la variante Delta représentait un changement inattendu dans la trajectoire de la pandémie.

« Dans le contexte d’une pandémie, les moratoires sur les expulsions – comme la quarantaine, l’isolement et la distanciation sociale – peuvent être une mesure de santé publique efficace utilisée pour empêcher la propagation des maladies transmissibles. Les moratoires sur les expulsions facilitent l’auto-isolement et l’auto-quarantaine des personnes qui tombent malades ou qui risquent de transmettre le COVID-19 en les gardant hors des lieux de rassemblement et dans leurs propres maisons »,

Le CDC a déclaré qu’il serait en vigueur jusqu’au 3 octobre.

Par ce raisonnement, le CDC, au nom du gouvernement, pourrait utiliser cette justification pour commander pratiquement n’importe quoi, avec le virus comme justification tordue. C’est une pente horriblement glissante à descendre, même au-delà du stylo et du téléphone de Barack Obama. Maintenant, le gouvernement justifie le vol de votre propriété en utilisant le mince roseau d’une justification « médicale » pour servir un programme politique (comme Bonchie l’a noté dans un excellent article détaillant les sanctions tyranniques pour « violation » de cette « loi »). Il est particulièrement troublant que Biden ait admis que c’est ce que c’est. Que tout ce que le CDC dit est simplement de leur acheter ce temps, qu’ils ne se soucient pas de savoir si c’est légal ou s’ils agissent ou non conformément à la loi. Voilà pour le respect de l’État de droit.

Comme je l’ai écrit plus tôt, Biden (et le CDC) crachent essentiellement dans l’œil de la Cour suprême en raison de l’accord du juge Brett Kavanaugh qui a indiqué qu’il n’accepterait pas une nouvelle prolongation.

Dans la décision de la Cour suprême du 29 juin, les propriétaires de l’Alabama avaient contesté le moratoire. La majorité libérale a maintenu le moratoire avec l’approbation du juge Brett Kavanaugh, 5-4.

Bien que Kavanaugh soit d’accord, il a clairement indiqué qu’il ne l’accepterait pas à l’avenir et qu’il ne l’accepterait que parce que cela se terminait dans un mois de toute façon. Il a fait valoir que cela donnerait plus de temps aux États pour distribuer l’allégement locatif pour lequel le Congrès avait voté dans les projets de loi COVID.

« Parce que le CDC prévoit de mettre fin au moratoire dans quelques semaines seulement, le 31 juillet, et parce que ces quelques semaines permettront une distribution supplémentaire et plus ordonnée des fonds d’aide au loyer alloués par le Congrès, je vote à ce stade pour refuser la demande de annuler la suspension de l’ordonnance du tribunal de district », a écrit Kavanaugh dans un bref accord. « À mon avis, une autorisation claire et spécifique du Congrès (via une nouvelle législation) serait nécessaire pour que le CDC prolonge le moratoire après le 31 juillet. »

Pourtant, Kavanaugh a également déclaré qu’il était d’accord avec le juge du tribunal de district et les propriétaires demandeurs pour dire que le CDC était allé au-delà de ses pouvoirs statutaires en imposant un tel moratoire, pour commencer.

Il n’y avait aucune base légale pour le moratoire, qui équivaut à un gouvernement inconstitutionnel prenant la propriété de quelqu’un d’autre sans compensation. Kavanaugh a convenu que le CDC avait outrepassé ses pouvoirs. Mais parce que Kavanaugh a décidé de leur donner un autre mois pour leur donner le temps de distribuer les fonds, il a donné à Joe Biden une ouverture pour tirer un coup comme celui-ci.

Alors que va-t-il se passer ensuite ? La nouvelle interdiction sera probablement jugée illégale après le premier procès et sera finalement confirmée. Mais maintenant, c’est un jeu d’attente jusqu’à ce que cela se produise. Et cela n’aurait jamais dû prendre autant de temps alors que c’était si clairement inconstitutionnel en premier lieu.