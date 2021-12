Grâce à ce nouveau système de traçage, Armageddon est de plus en plus improbable | La technologie

La NASA travaille depuis des décennies pour empêcher un astéroïde de frapper la Terre, anéantissant ainsi une grande partie de la vie sur Terre telle que nous la connaissons. Après le lancement de DART, il est maintenant temps d’améliorer le logiciel anticollision.

La NASA surveille le ciel à la recherche d’astéroïdes potentiellement dangereux depuis des décennies, mais il existe certains facteurs que l’ancien programme de suivi Sentry ne pouvait pas prendre en compte.

Pour cette raison, la NASA a développé le Sentry II, un système de deuxième génération qui permet aux astronomes de calculer les orbites et les possibilités d’impact des astéroïdes avec beaucoup plus de précision.

Les impacts d’astéroïdes peuvent être catastrophiques pour la Terre, comme les dinosaures le savent bien. Le rocher apocalyptique, celui qui les a tués, aurait fait environ 10 km de large, mais même un astéroïde beaucoup plus petit pourrait causer de graves dommages.

On estime que la météorite qui a explosé au-dessus de Chelyabinsk (Russie) en 2013 Il ne mesurait que 20 mètres de large et causait encore des dégâts à près de 1 500 personnes. Un rocher de quelques centaines de mètres de haut pourrait rayer une ville de la carte avec une explosion plusieurs fois plus importante que la bombe larguée sur Hiroshima.

Avec suffisamment de temps à l’avance, les agences spatiales internationales sont convaincues qu’il serait possible d’intervenir et d’empêcher ce genre d’Armageddon.

C’est pourquoi il y a quelques semaines, la NASA a lancé la mission DART, qui doit tester la faisabilité d’écraser un vaisseau spatial sur un astéroïde pour changer sa trajectoire, une technique qui pourrait être utile si nous détectons de grosses roches spatiales se dirigeant vers la Terre.

Mais d’abord, avant de faire s’écraser des vaisseaux spatiaux là-bas, ce que vous devez savoir, c’est quels astéroïdes se dirigent vers la planète, et c’est là qu’intervient le Center for Near Earth Object Studies (CNEOS), qui est chargé de calculer l’orbite de tous. astéroïdes géocroiseurs.

Facile, tLe nombre total de ceux-ci n’est encore estimé qu’à près de 28 000 objets. Ils sont ensuite déterminés s’ils constituent une menace pour notre planète à l’aide du logiciel Sentry.

Sentry a été très efficace pour calculer les trajectoires orbitales en fonction de la façon dont un astéroïde est affecté par l’attraction gravitationnelle du Soleil et des planètes, Mais il y avait certains facteurs qu’il ne pouvait pas prendre en compte.

À long terme, ces incertitudes peuvent faire boule de neige sur de nombreuses orbites possibles qui peuvent ou non avoir un impact sur la Terre.

L’effet Yarkovsky, par exemple, est que le Soleil chauffe de manière inégale la surface d’un astéroïde lorsqu’il tourne., créant des forces thermiques entre les côtés jour et nuit de la roche qui peuvent produire une poussée.

Des représentants de la NASA et de l’Agence spatiale européenne (ESA) se réunissent pour partager leurs progrès pour protéger la Terre de l’impact d’un astéroïde.

D’autres fois, les astéroïdes qui passent très près de la Terre peuvent être poussés sur différentes orbites par la gravité de la planète, modifiant ainsi les trajectoires de leur éventuel retour.

Le premier système Sentry ne pouvait intégrer aucun de ces deux facteurs, ce qui signifiait que pour des cas particuliers d’astéroïdes comme Bennu ou Apophis, les astronomes devraient analyser manuellement leurs orbites, ce qui est un processus complexe et long.

Et de ce carrefour est né le nouveau Sentry-II, conçu pour prendre en compte ce genre de choses.

Cette dernière version utilise un algorithme différent qui modélise des milliers de points aléatoires dans l’espace d’incertitude de l’orbite d’un astéroïde, puis calculez lesquels sont susceptibles d’entrer en collision avec la Terre à l’avenir.

L’étude qui explique le fonctionnement de Sentry-II a été publiée dans l’Astronomical Journal, au cas où vous voudriez lire le rapport complet. Pendant ce temps, la NASA lève 4 milliards d’euros pour sa prochaine grande mission.