Grâce à Ethereum Thumping Bitcoin, les bénéfices de Coinbase au deuxième trimestre ont atteint 2,23 milliards de dollars ⋆ ZyCrypto Crypto new media

Les analystes avaient radié Coinbase il y a quelque temps, estimant fermement que les actions de la société seraient sous-performantes. Dans une tournure surprenante des événements, les actions Coinbase ont surperformé les attentes du marché, comme le montre le record de revenus de la société au deuxième trimestre.

Le rapport sur les bénéfices de Coinbase bat les prévisions de marché baissières

Le 10 août, Coinbase a publié son rapport sur les résultats du deuxième trimestre, et les records étaient aussi surprenants que louables. La société a enregistré une augmentation de 1,6 milliard de dollars de son bénéfice net, soit une augmentation estimée à 4 900 % par rapport à son chiffre d’affaires à la même époque l’année dernière.

Le chiffre d’affaires total s’est élevé à 2,03 milliards de dollars, ce qui est nettement supérieur aux prévisions de 1,821 milliard de dollars annoncées par les acteurs du marché, tandis que les actions ont grimpé à 6,42 $, encore une fois au-dessus des prévisions de 2,32 dollars faites par les analystes dans le passé.

Coinbase, qui est actuellement la plus grande bourse de crypto-monnaie aux États-Unis, a été l’intermédiaire entre les crypto-monnaies et les grandes institutions à la recherche d’une méthode d’entrée à faible risque sur le marché de la crypto.

Pour la première fois en neuf ans, Ether surpasse BTC sur la plateforme d’échange

Rappelons que Glassnode a postulé qu’Ether avait surpassé Bitcoin au cours des deux dernières années. La “prise de contrôle d’Ethereum” semble résonner sa domination, alors que le volume des transactions sur Coinbase détrône celui de Bitcoin.

Graphique ETHUSD par TradingView

Pour la première fois depuis la création de Coinbase, Bitcoin avait engrangé le volume de transactions le plus élevé pour l’entreprise. Mais cette fois, c’était le contraire, car le volume des transactions de BTC a chuté de 39% tandis qu’Ether a bondi de 23%.

Coinbase a noté que la montée en puissance des NFT, DeFi et Eth 2.0 a joué un rôle énorme dans les performances du volume de transactions d’Ether, alors que les demandes continuent d’exploser à des niveaux sans précédent.

Tout semble désormais parti pour Coinbase, qui avait auparavant vu le prix de ses actions IPO augmenter considérablement. Après avoir créé suffisamment d’élan pour débusquer la tendance à la baisse, le fondateur et président de Blue Line Capital, Bill Baruch, annonce maintenant à CNBC que les ours ont été débusqués. Il ajoute en outre que l’adoption par les utilisateurs sera plus performante à l’avenir.

«Je pense que leur croissance d’utilisateurs va dépasser les 60 millions d’utilisateurs vérifiés, et je pense que ce sera en quelque sorte une référence dont ils vont continuer à se nourrir. Activités de trading où ils sont également payés. Je pense que cela va reprendre même si les principaux actifs cryptographiques tels que le bitcoin ou l’ethereum se battent. » Baruch a compté.