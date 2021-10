Grâce à la Lune du Chasseur, quelque chose de spécial arrive à Uranus

Selon le Old Farmer’s Almanach, la lune éblouissante et pleine que beaucoup d’entre nous ont vue la nuit dernière – et qui devrait se poursuivre encore quelques nuits – s’appelle la lune du chasseur pour une raison évidente. C’est parce que cette pleine lune d’octobre, qui est aussi la première pleine lune d’automne, a marqué le début de cette période de l’année où les chasseurs ont commencé à collecter et à stocker de la nourriture pour les mois d’hiver.

Ce phénomène, cependant, ne nous donne pas seulement une belle lune à apprécier. Si vous avez de la chance, l’éclairage peut également révéler des étoiles filantes, ainsi qu’une vue sur Uranus.

Uranus et la lune du chasseur

Cette dernière est particulièrement remarquable, car Uranus n’est pas considérée comme l’une des cinq planètes dites visibles de la Terre à l’œil nu. Selon Space.com, cependant, la planète le sera réellement, du moins pour certains d’entre vous. Mais cela demande de savoir où chercher, ainsi qu’un peu de chance.

La lune, comme nous l’avons dit, est devenue pleine le 20 octobre. Bien que cette luminosité puisse servir à éclipser Uranus, qui est proche de la lune cette semaine, la proximité pourrait également la rendre plus facile à repérer. De Space.com: Uranus « sera la plus proche de la lune jeudi (21 octobre) à 18h39 HAE, selon le site d’observation du ciel In-The-Sky.org ». Même une fois que nous aurons dépassé jeudi, il y aura encore quelques chances de voir Uranus.

Observez bien Uranus

Vendredi, par exemple, la planète sera toujours à proximité de la lune. De plus, la lune ne sera pas aussi brillante, ce qui signifie que vous avez de meilleures chances de voir Uranus sans être masqué par la luminosité de la lune.

« Uranus brillera à une magnitude de 5,7 », rapporte Space.com. C’est à peine plus lumineux que les objets les plus éloignés qu’une personne ayant une vision parfaite peut voir la nuit. « Si vous vivez à proximité d’une source de pollution lumineuse, en particulier dans ou à proximité des grandes villes, vous ne pourrez pas voir Uranus sans télescope. »

La chose à garder à l’esprit : gardez un œil sur une tache de sarcelle dans le ciel. Mais vous devrez le rechercher à l’heure la plus sombre de la nuit afin de repérer Uranus (qui est, fait amusant, la troisième plus grande planète de notre système solaire). Uranus devrait en fait être plus facile à repérer par intermittence jusqu’au début novembre. Newsweek suggère de commencer votre recherche dans le ciel en vous concentrant « légèrement au nord de l’est, là où se lève la quasi-pleine lune ».