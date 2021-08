Grâce à l’annulation des laissez-passer annuels de Disneyland, un site d’aventure exclusif en Californie fermera également

Le changement de détenteur de laissez-passer annuel, bien sûr, fait partie des changements les plus importants. Disneyland a annoncé en juin que le programme serait remplacé par un nouveau programme, mais la société était vague à l’époque sur ce que cela impliquerait, notant simplement que le programme “reflétera le comportement de nos superfans”. Ce mois-ci, les parcs à thème Disney ont envoyé un e-mail aux détenteurs du Legacy Pass les informant que l’attente est presque terminée et leur faisant savoir qu’un programme Magic Key sera le remplacement officiel. Étant donné que l’annonce est attendue bientôt, ce changement de restaurant pourrait également être lié d’une manière ou d’une autre aux changements imminents. Nous devrons attendre et voir. Une annonce est attendue plus tard mardi.