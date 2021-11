Grâce à Microsoft Edge, vous ne manquerez aucune offre ce Noël | La technologie

Ce sont les trois options qui viendront à Edge et qui le placeront au dessus des fonctionnalités par rapport à Chrome.

Nous sommes à une période très particulière de l’année, où les ventes dans la plupart des magasins d’électronique se multiplient par 100, et c’est pourquoi être attentif aux différentes offres et à la disponibilité des produits est essentiel afin de ne pas manquer d’articles que nous suivent depuis des mois, que ce soit un téléviseur ou une toute nouvelle console comme une PS5.

Jusqu’à présent, nous utilisons généralement des extensions tierces pour suivre les prix dans des navigateurs comme Edge ou Chrome, mais cela va se terminer, car Microsoft travaille sur un suivi des prix amélioré et intuitif qui sera parfait pour l’époque. Achats.

Bien qu’Edge puisse actuellement afficher un historique des prix des produits lorsque vous effectuez des achats sur des sites Web pris en charge, le navigateur vous alertera également bientôt en temps réel de tout changement de prix pour un produit que vous avez suivi.

Une fois activé, vous recevrez des notifications via le navigateur Edge sur les ajustements de prix pour les articles que vous avez récemment consultés et vous pouvez accéder à cette option à partir du bouton bleu dédié qui sera situé à droite de la barre d’adresse du navigateur. Il n’est pas encore disponible mais il arrivera très bientôt.

Mais les ingénieurs de Microsoft travaillent sur deux autres fonctionnalités pour votre navigateur : un avertissement de mot de passe compromis et également un mode d’efficacité.

En ce qui concerne la avis de mots de passe compromis le navigateur vous avertira que l’un des mots de passe que vous avez utilisés a été compromis dans une sorte de trou de sécurité, vous invitant à le modifier.

La meilleure chose à ce sujet est que le navigateur essaiera de vous diriger directement vers la page de changement de mot de passe dudit site Web, ou il essaiera même de remplir automatiquement les champs de mot de passe actuel et nouveau, bien que cet aspect automatique semble que cela ne fonctionnera que avec une série de pages Web spécifiques.

Et l’autre caractéristique n’a pas plus de mystère car c’est une mode d’efficacité. Si vous utilisez le navigateur Edge sur un ordinateur à batterie faible, le navigateur calibrera automatiquement l’utilisation de la RAM et du processeur pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Notez que cette fonction peut être activée ou désactivée dans le menu de configuration au sein du système et des performances du navigateur.