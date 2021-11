Grâce à Samsung, la part de marché de Wear OS atteint un niveau record

Jimmy Westenberg / Autorité Android

TL;DR

La part de marché de Wear OS a bondi grâce à l’adoption par Samsung de la plate-forme pour sa Galaxy Watch 4. L’Apple Watch est toujours la montre portable la plus populaire de la planète, mais la part de marché est en baisse de 10 % par rapport à l’année dernière. Le marché des vêtements de moins de 100 $ continue de croître, Amazfit se classant troisième au niveau mondial.

Apple, Samsung, Amazfit et Huawei se trouvent généralement au sommet ou près du sommet des nouveaux rapports de parts de marché des appareils portables. La plate-forme Wear OS de Google est généralement totalement absente de ces rapports ou classée dans la catégorie nébuleuse «autre» qui constitue les plates-formes les moins populaires chaque trimestre. Au cours du dernier trimestre, les choses étaient différentes pour Wear OS.

Selon les dernières estimations de la part de marché des wearables de Counterpoint, la part de marché de Wear OS a bondi au troisième trimestre 2021 à 17%, contre seulement 4% QoQ. Il s’agit d’une augmentation de 325% de la part de marché, et le système d’exploitation Wear le plus populaire n’a jamais été à l’échelle mondiale. C’est, bien sûr, presque entièrement grâce à l’adoption par Samsung de Wear OS sur la série Galaxy Watch 4 et à l’abandon de sa plate-forme Tizen.

En fait, Samsung a atteint ses expéditions trimestrielles les plus élevées jamais enregistrées au troisième trimestre de cette année, propulsant l’entreprise à la deuxième place juste derrière Apple. Huawei occupait auparavant la deuxième place, mais occupe désormais la cinquième place au classement général, juste devant Garmin.

L’augmentation massive des ventes de Samsung ce trimestre est sans aucun doute due à de nombreux facteurs. La Samsung Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic ont reçu des critiques globalement positives sur Internet. C’est également la première fois depuis des années que Samsung lance une série de montres connectées dans plusieurs styles, tailles et coloris. La Galaxy Watch 4 offre beaucoup plus de choix aux utilisateurs que les Galaxy Watches n’en avaient par le passé.

Les multiples styles, tailles et coloris de la Galaxy Watch 4 l’ont aidé à se vendre si bien au troisième trimestre 2021.

Counterpoint affirme que plus de 60% des expéditions totales de Samsung ont été vendues en Amérique du Nord et en Europe.

La part de marché de Wear OS restera élevée dans un avenir prévisible grâce aux efforts de Samsung. Cependant, nous avons critiqué la nouvelle plate-forme Wear OS 3 de Google depuis sa création. Alors que l’interface utilisateur s’est améliorée et que Google semble être plus concentré cette fois-ci, des questions croissantes sur le manque d’engagements de mise à jour de Google nous ont fait craindre pour l’avenir de la plate-forme.

Cela nous amène à un point plus large sur le marché des wearables. Alors qu’Apple et Samsung sont au sommet, le marché des vêtements de moins de 100 $ se développe rapidement. Un tiers de tous les appareils portables expédiés au troisième trimestre de 2021 étaient inférieurs à 100 $. Ni Apple ni Samsung n’offrent de vêtements à moins de 100 $ pour rivaliser avec Amazfit ou d’autres marques.

L’accent mis sur les appareils portables à petit budget a permis à la marque Amazfit de Huami d’obtenir la troisième place au classement général. Des marques indiennes comme Noise et BoAt, qui occupent respectivement la première et la deuxième place sur le marché indien, ont livré plus du double de leurs appareils portables QoQ – preuve que tout le monde ne veut (ou ne peut) dépenser plus de 100 $ pour une montre connectée.

