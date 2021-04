Grâce à « Telepatia », Kali Uchis est la Latina la plus écoutée sur Spotify – El Sol de México

Kali est née dans l’État de Virginie, aux États-Unis, il y a un peu plus de 26 ans, mais depuis qu’elle était petite, elle a déménagé avec sa famille à Pereira en Colombie. Elle a toujours parlé anglais et espagnol comme une seule langue: «Je suis habituée au spanglish», confie la chanteuse dans une interview.

Il n’est donc pas étonnant que Kali ait choisi de mélanger les deux langues dans son deuxième album studio, Sans peur (de l’amour et autres démons) où en plus du langage elle mêle un style urbain, avec des sons pop et R&B classiques de détente tempo.

Le succès de cette deuxième production ne se compare guère à celui de Telepathy, le troisième single du matériel. Une chanson qui après être devenue virale sur TikTok est devenue la plus écoutée du succès en espagnol dans le monde, seulement derrière Shakira, Cardi B et Karol G.

Comme le nom de son album, Kali a dû quitter ses peurs et s’aventurer à suivre son instinct pour faire un album de ce type, malgré le refus de sa maison de disques et de son entourage qui recommandait de ne pas le faire, car une chanson espagnole fonctionne, mais un album complet? Si non.

AVENTURE EN SPANGLISH

Kali dit avec force: « Je chante et je suis artiste parce que c’est la personne que je suis, cela n’a rien à voir avec le succès, avec le public. »

Elle raconte donc le déroulement de son deuxième album: «Je n’étais fière que de l’album lui-même, de le faire en spanglish parce que je parle comme ça dans ma vie de tous les jours, j’ai grandi avec les deux langues et je ne pouvais pas penser autrement . Il y avait des gens qui m’ont dit que faire ça reviendrait en arrière dans ma carrière parce que ça n’allait pas marcher. «

Le défi que le chanteur a relevé est devenu un succès historique. L’album a atteint 200 millions de vues sur Spotify à la mi-mars; au Mexique, il fait partie du top dix des albums les plus écoutés et fait partie du top 15 mondial, partageant un exploit avec Bad Bunny.

«Je me fiche de ce que les autres disent, car je chante en espagnol depuis longtemps. Mes premières couvertures étaient comme le boléro Sabor a moi, ou pourquoi tu pars de Jeanette, c’est ce qui me remplit de bonheur et ce que je veux faire. Je ne me soucie pas vraiment du succès, mais ce que je fais par amour », dit Kali d’une voix timide au téléphone qui n’a rien à voir avec son style visuel excentrique.

«Ce que je vis est quelque chose de très étrange, mais en tout cas c’est une fierté parce que nous brisons partout les barrières latino-américaines. Le succès ne m’importera jamais, à penser si quelque chose va marcher ou pas, parce que ce que j’ai fait était avec amour et c’est la chose la plus importante pour moi ».

FIERTÉ COLOMBIENNE

La vie a changé pour Kali Uchis jusqu’à présent en 2021. Non seulement en raison du succès de ses matériaux, mais parce qu’elle a remporté le Grammy international dans la catégorie Meilleur enregistrement de danse de 10%, en collaboration avec Kaytranada, devenant ainsi la deuxième Colombienne à atteindre ce prix anglo-saxon, comme Shakira.

«Shakira a toujours été l’une de mes inspirations, je suis très fier d’avoir réalisé quelque chose comme ça. C’est quelqu’un que j’admire depuis que je suis petite et ça fait du bien de pouvoir partager quelque chose en commun avec elle », dit le chanteur qui est récemment apparu dans le show stellaire de Jimmy Fallon.

Kali ne s’est pas limité à la musique. Bientôt, la Colombienne réalisera son rêve de devenir actrice et elle le fera dans la telenovela mexicaine ¿Qué pasa a mi familia?, Produite par Juan Osorio, où elle fera une participation spéciale.

«J’ai toujours été fan de feuilletons et c’est une petite apparition que j’ai faite lors de ma dernière visite au Mexique. C’était une expérience très amusante et j’ai vraiment apprécié cette opportunité », raconte-t-il.

Kali pense pour l’instant à ce que sera sa tournée de concerts une fois que la pandémie le permettra et espère collaborer avec des artistes comme Bad Bunny, qu’elle admire et a récemment écrit un fragment de Telepathy sur son compte Twitter: «La lune est pleine, mon lit vide … ».