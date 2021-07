Grâce à WandaVision et aux garçons, les super-héros de bandes dessinées obtiennent enfin plus de reconnaissance aux Emmy Awards

La série de nominations aux Emmy Awards de cette année est arrivée et, bien que cela puisse être une période excitante pour beaucoup, cela peut être un sac mélangé pour les fans de spectacles de super-héros. Pendant des années, la Television Academy a semblé hésiter à donner de l’amour aux émissions de genre, en dehors des récompenses techniques (qui sont également importantes). Cependant, nous commençons à voir un changement majeur en raison de l’évolution du genre des super-héros, ce qui fait sans doute que l’académie donne un second regard à ces émissions. Maintenant, avec les nominations pour les nominations aux Primetime Emmy 2021, WandaVision et The Boys prouvent que les super-héros de bandes dessinées obtiennent enfin la reconnaissance qu’ils méritent.