Grâce au succès de ProShares Bitcoin ETF, le PDG de FTX ne sera pas surpris de voir…

Le tout premier ETF Bitcoin américain, $ BITO, a commencé à être négocié à la Bourse de New York plus tôt cette semaine avec beaucoup de soutien et des volumes record. Il a progressé de plus de 4% à ses débuts. Aujourd’hui, selon le PDG de FTX, il s’agit d’un « énorme pas en avant » pour l’industrie dans son ensemble.

Lors d’une récente interview avec CNBC, Sam Bankman-Fried a noté que le lancement d’un ETF Bitcoin aux États-Unis pourrait ouvrir la voie à des produits de crypto-investissement plus structurés pour entrer sur le marché. Ceci, idéalement, conduira à un plus grand intérêt institutionnel pour le meilleur actif numérique du marché.

Cela pourrait, en fait, être ainsi l’avenir de la crypto-industrie. Une étude récente de Fidelity a révélé que 90 % des investisseurs institutionnels interrogés ont exprimé le désir de produits d’investissement dans les actifs numériques. Beaucoup y voient un moyen plus préférable d’obtenir une exposition cryptographique, par rapport à la détention physique des actifs.

Cet enthousiasme a sans aucun doute contribué au succès de ProShares ETF. L’actif a franchi le milliard de dollars de volumes de transactions dès le premier jour, ce qui en fait le deuxième ETF le plus réussi de tous les temps. Plusieurs autres ETF Bitcoin devraient également être lancés dans les prochains jours. De plus, même l’ETF Valkyrie devrait commencer à être négocié vendredi.

Regardez à quel point les deux premiers jours de volume de $ BITO étaient ridicules. Le voici par rapport aux prochains lancements d’ETF les plus réussis de tous les temps. Il a doublé l’un d’entre eux et est en bon état avec une croissance au deuxième jour (voir $ QQQ, $ GLD) via @tpsarofagis pic.twitter.com/WLzQt7yD3t – Eric Balchunas (@EricBalchunas) 21 octobre 2021

En parlant à CNBC, Bankman-Fried a également suggéré que ce lancement pourrait accélérer le processus de fourniture d’un cadre juridique à l’industrie. L’industrie est toujours aux prises avec l’incertitude et la crainte d’un manque de réglementation. Il a dit,

« Je ne serais pas surpris de voir plus de régulation des marchés et des bourses, en particulier sur la manipulation anti-marché. »

Un cadre juridique approprié permettra également à FTX de s’étendre aux États-Unis, où l’échange n’est actuellement pas opérationnel en raison d’obstacles tels que les licences et les réglementations. La bourse a récemment levé 420 millions de dollars auprès de 69 investisseurs lors d’un tour de table, conduisant à une valorisation d’environ 25 milliards de dollars en seulement deux ans d’existence.

Cependant, cette popularité exponentielle ne s’est pas très bien traduite pour l’ETF ProShares, qui a déjà utilisé les deux tiers de ses limites totales de position Bitcoin Futures, fixées à 5000 contrats.

Une solution pour résoudre ce problème serait de proposer des contrats plus longs. Cependant, cela entraînerait le risque que l’ETF s’éloigne trop des prix au comptant du BTC.