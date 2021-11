Grâce aux gauchistes, le Black Talent Big Biz cherche à embaucher n’existe pas

Nous n’avons pas encore atteint le spectacle dans lequel les fanatiques du lieu de travail réveillés exigent que les équipes de la NBA associent au moins un joueur noir, un blanc, un asiatique et un joueur hispanique dans leurs formations de départ, mais certains lieux de travail privés se rapprochent. Les protocoles de ressources humaines de l’une des plus grandes sociétés d’investissement financier au monde portent les quotas éveillés à un nouveau niveau surréaliste.

Selon le Times de Londres, les responsables du recrutement chez State Street Global Advisors devront demander une autorisation avant d’embaucher des hommes blancs supplémentaires. State Street vise à tripler le nombre d’employés noirs, asiatiques et autres minorités dans le cadre d’une campagne visant à améliorer la diversité au sein de sa direction d’ici 2023.

Le non-respect de l’objectif entraînera une baisse des primes des dirigeants. Le réveil-isme semble l’emporter sur le capitalisme. Au lieu de servir les intérêts de leurs clients en embauchant les meilleurs conseillers financiers, les clients de State Street ont été pris en otage par le réveil.

State Street a son siège aux États-Unis et des bureaux dans des dizaines d’autres pays. Malheureusement, State Street et de nombreuses autres entreprises du Fortune 100 ayant des initiatives d’embauche diversifiées auront de sérieuses difficultés à atteindre leurs objectifs concernant la représentation des Noirs aux États-Unis, et au moins en partie à cause de la politique de gauche.

Trop peu de candidats noirs qualifiés

En effet, le vivier actuel de candidats noirs qualifiés n’est probablement pas assez important pour atteindre ces objectifs de «représentation égale». La raison n’est pas le « racisme systémique » dont on nous parle constamment. Ironiquement, les mêmes organisations de gauche pointant du doigt le capitalisme et criant au «racisme» sont responsables de la sous-représentation des Noirs dans presque toutes les facettes de la société, à l’exception des prisons et des sports professionnels.

Le National Center for Education Statistics (NCES), une agence fédérale qui suit les résultats scolaires, affirme que 80 pour cent des élèves noirs ont obtenu leur diplôme d’études secondaires en 2019. Cependant, afin d’atteindre les 80 pour cent impressionnants, les conseils scolaires dans les zones à risque des normes académiques abaissées. Si les normes étaient conformes aux normes de 1990 ou 2000, les taux de diplomation seraient beaucoup plus faibles.

Par exemple, en 2015, le conseil du district scolaire unifié de Los Angeles a voté à l’unanimité pour considérer une moyenne pondérée cumulative de 1,0 comme réussie plutôt que de refuser à ces élèves un diplôme. À Baltimore plus tôt cette année, un étudiant qui n’a réussi que trois cours en quatre ans s’est classé près de la moitié supérieure de sa classe avec une moyenne pondérée cumulative de 0,13, selon Forbes. Le district fonctionnait avec un budget de 1,4 milliard de dollars pour seulement 78 000 étudiants – un coût de 18 000 $ par an et par élève, selon le magazine.

Les taux d’obtention du diplôme universitaire pour les étudiants noirs ne sont pas beaucoup mieux. D’après un rapport de 2019 du NCES, seulement 40 % environ des étudiants noirs qui entrent à l’université obtiennent un diplôme en six ans. Pour les hommes noirs, les taux de diplomation sont de 34 pour cent, soit moins que tout autre groupe démographique suivi.

La politique et non le privilège ont créé les disparités d’aujourd’hui

La gauche éveillée a construit un système de Ponzi dans l’enseignement public qui a ruiné la communauté noire financièrement, moralement et académiquement. Maintenant, la gauche essaie d’infecter le secteur privé avec les mêmes philosophies défaillantes. Il est plus facile de blâmer les riches banlieusards blancs et de leur attribuer un « privilège blanc » que d’admettre que des décennies de leadership malavisé, de programmes de protection sociale et de politiques ratées ont décimé la famille noire biparentale, créant des disparités académiques, financières et au sein du conseil d’administration. nous voyons aujourd’hui.

Ce que nous avons vu dans la communauté noire au cours des 50 dernières années n’est rien de moins qu’un génocide culturel. Lorsque Martin Luther King Jr. a été assassiné en 1968, près de 80 % des enfants noirs sont nés dans des familles biparentales. Aujourd’hui, près de 80 % des enfants noirs naissent dans des foyers sans père.

Des piles de recherches crédibles concluent que les enfants élevés sans père sont plus susceptibles de présenter des problèmes de comportement, d’être victimes d’abus et de négligence, d’abuser de drogues et d’alcool, de commettre des crimes, d’aller en prison et d’abandonner l’école secondaire, les mettant hors de course pour la salle du conseil d’administration. Les foyers sans père génèrent des disparités qui vont des soins de santé à la liberté économique.

Le manque de représentation dans les conseils d’administration des entreprises, les dirigeants d’entreprise et de nombreux autres secteurs de la société n’est pas dû au privilège mythique des blancs. Elle est due à l’éclatement de la famille noire, qui interdit aux enfants d’apprendre les comportements nécessaires à la réussite scolaire et au-delà.

La gauche a longtemps contrôlé les écoles défaillantes

La gauche contrôle depuis des décennies les commissions scolaires et les administrations dans presque toutes les villes américaines. Leur gérance n’a pas produit de résultats exceptionnels et de nouveaux programmes innovants. Les seuls gains visibles sont l’augmentation des budgets et l’avancement professionnel des progressistes, tout en produisant une longue liste d’excuses pour l’échec des élèves et en bloquant le choix de l’école pour les parents qui souhaitent désespérément retirer leurs enfants d’écoles défaillantes et dangereuses.

La révérence de State Street au réveil est une bonne nouvelle pour les entrepreneurs avisés, honnêtes et décousus qui se soucient plus de leurs clients que d’adorer les dieux réveillés. Le virage à gauche des entreprises mondiales crée de nouvelles opportunités de marché pour les entreprises qui servent les intérêts des clients au lieu de l’idéologie populaire et conviennent aux meilleurs conseillers financiers, sans distinction de race ou d’origine ethnique.

Kendall Qualls est la présidente de TakeCharge, qui s’efforce d’unir les Américains indépendamment de leur origine et d’inspirer les communautés noires et autres minorités à prendre en charge leur propre vie et à ne pas compter sur le gouvernement et les politiciens pour la prospérité. Il est marié depuis 35 ans et a cinq enfants.