Grâce et danger : un toast à John Martyn

John Martyn OBE avait un sens de l’humour si merveilleusement pervers qu’il aurait trouvé amusant qu’il soit probablement tenu en plus haute estime et que son nom soit plus connu aujourd’hui qu’il ne l’était pendant la majeure partie de sa carrière de plus de 40 ans.

Né le 11 septembre 1948 à New Malden, dans le grand sud de Londres, Martyn a passé de nombreuses années à perfectionner son propre style. Comme l’a démontré le gigantesque coffret de 17 disques Island Years de 2013, qui est passé d’un doux auteur-compositeur-interprète au charismatique growler de ses dernières années, avec de brillantes expérimentations de guitare en cours de route.

Un mod adolescent

« Entre 15 et 17 ans, j’étais mod à Glasgow », a déclaré John à Mat Snow à Mojo en 2006. « J’avais deux Vespas. Ska et âme, le temps et Quatre hauts, Prince Buster. J’ai arrêté le mod parce qu’ils n’arrêtaient pas de se poignarder et d’être généralement une nuisance.

“J’essayais aussi désespérément de devenir un bohème en jouant de la guitare, en portant des lunettes de soleil et en essayant de me laisser pousser la barbe pour être cool, mec. J’en ai eu beaucoup de ma mère; mon beau-père était un beatnik terrible. Mes parents étaient divorcés et j’ai grandi avec ma grand-mère et mon père ; il m’a appris à pêcher et à tirer, les activités viriles. Rien de mieux ne peut arriver à un jeune garçon.

Martyn est décédé le 29 janvier 2009 à l’âge de 60 ans. Quelques mois plus tôt, dans le magazine Uncut, il évoquait la passion sans fard qui a guidé son art jusqu’au bout. “Je suis connu pour fondre en larmes au milieu d’une chanson”, a-t-il déclaré. “C’est arrivé assez récemment sur BBC2. J’ai dû m’arrêter et dire : ‘Désolé les gars, je ne peux pas continuer.’ Et j’ai dû sortir et m’asseoir dans la cour arrière pendant une demi-heure avant de pouvoir revenir et chanter.

Un maître acoustique et électrique

En avril 2017, la collection de deux disques Head And Heart: The Acoustic John Martyn est sortie, mettant en vedette l’interprète unique à son plus dépouillé, à la guitare acoustique et au piano. L’ensemble comprenait trois démos inédites de chansons des premiers The Tumbler et Stormbringer! ainsi qu’une performance de 1971, dans la célèbre émission The Old Grey Whistle Test de la BBC, de « Bless The Weather ». De plus, l’album de 1971 dont c’était la chanson titre est maintenant disponible sur vinyle de 180 grammes, tout comme le set Inside Out de 1973 et Sunday’s Child de 1975.

En septembre 2018, John a figuré sur un coffret de carrière par son ami et collaborateur fréquent Phil Collins, Joue bien avec les autres, qui comprenait également le travail avec Eric Clapton, Paul Mccartney, et Robert Plant entre autres.

“Je suis un imbécile émotionnel”, a déclaré Martyn au magazine Q en 1990. “Je ne suis pas un écrivain d’atelier de misère qui essaie de s’asseoir et d’écrire trois succès d’ici demain. Je sais que c’est un cliché, mais je dois sincèrement dire que je crois que vous faites votre meilleur travail lorsque vous êtes le plus foutu.

