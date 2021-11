Grace et Frankie : Dolly Parton retrouve Jane Fonda et Lily Tomlin

Dolly Parton, Lily Tomlin et Jane Fonda sont sur le point de se réunir (Photo : Rex/.)

Les fans de 9 à 5 sont sur le point d’avoir un peu de retrouvailles entre les trois stars principales alors que Dolly Parton a été confirmée pour une apparition dans Grace et Frankie.

Netflix a confirmé la nouvelle que les fans attendaient depuis si longtemps, en tweetant : « C’est enfin arrivé : Dolly Parton apparaîtra dans la septième et dernière saison de Grace et Frankie !!! »

Dolly, 75 ans, a joué aux côtés de Jane, 83 ans, et Lily, 82 ans, dans la comédie emblématique de 1980 sur les secrétaires traitant de leur patron « sexiste, égoïste, menteur et hypocrite fanatique ».

Son rôle dans Grace et Frankie n’a pas encore été confirmé, mais les fans l’ont appelé à apparaître dans la série depuis sa création, pour réunir à nouveau les trois principales dames de 9 à 5.

Jane et Lily jouent le rôle de deux amis improbables qui finissent par vivre ensemble après que leurs maris ont annoncé qu’ils étaient amoureux l’un de l’autre et envisagent de se marier.

La série, qui a été co-créée par Marta Kauffman, se terminera après la septième série à venir.

Parmi les autres stars invitées de la série figuraient Lisa Kudrow, Talia Shire, Elliot Gould, Sam Elliot et Mary Steenburgen.

9 to 5 est un classique très apprécié depuis sa sortie, avec la chanson de Dolly du même nom que la chanson thème.

Jane, dont la société IPC Films a produit le film, avait trié sur le volet Dolly et Lily pour jouer avec elle dans ce qui était initialement censé être une « comédie noire ».

Dolly, Jane et Lily sont de bonnes amies depuis qu’elles ont tourné le film ensemble (Photo : Bettmann Archive)

Elle a révélé dans une interview au BFI, Jane a révélé qu’elle voulait Dolly pour le rôle bien qu’elle n’ait jamais joué dans un film auparavant.

Jane a pensé à l’époque: « Oh mon Dieu, elle n’a jamais été dans un film mais si Dolly était dans un film – et imaginez qu’elle ne peut même pas voir ses mains, vous savez, et elle essaie de taper avec ses gros seins et elle ongles longs.’

Il a fallu un an pour convaincre Dolly et Lily de signer le projet, mais le produit fini s’est avéré être un énorme succès.

Depuis, le trio est resté ami, apparaissant parfois ensemble pour le plus grand plaisir des fans, comme leur apparition sur scène aux Emmy Awards 2017.

Les fans devront voir ce que les trois réservent à Grace et Frankie, mais ce sera certainement épique.

