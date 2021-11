Grace, la fille de Bindi Irwin, éclabousse l’océan pour la première fois dans une adorable vidéo

Grace Warrior, la petite fille de Bindi Irwin, aime déjà l’eau ! La plus jeune guerrière de la faune a récemment eu sa première rencontre avec l’océan alors qu’elle se rendait à la plage avec sa mère et son père, Chandler Powell, samedi, et Irwin a fièrement capturé le moment adorable où son jeune a été vu en train de s’éclabousser dans les vagues en vidéo.

Le Crikey ! C’est la star d’Irwins qui a partagé l’adorable clip « de Grace Warrior s’éclaboussant dans l’océan pour la toute première fois » sur Instagram dimanche. Dans la vidéo d’une minute, la fillette de 7 mois, vêtue d’un chapeau de soleil et d’un maillot de bain à fleurs, peut être vue tenue par sa mère. Tout doute que Grace ne serait pas fan des vagues a été rapidement dissipé car la petite était tout sourire et éclaboussait ses pieds dans l’eau. Plus tôt dans la journée, Irwin a partagé une photo d’elle tenant la petite Grace sur la plage, partageant que « notre petit rayon de soleil adorait absolument la journée à la plage ».

Bien que la petite Grace n’ait que quelques mois, son amour du plein air a été bien documenté. Peu de temps après qu’Irwin et son mari aient ramené leur paquet de joie de l’hôpital après sa naissance le 25 mars, les fiers nouveaux parents ont commencé à immerger leur enfant dans la nature, offrant même à Grace une pépinière sur le thème du zoo australien. Peu de temps après sa naissance, Grace a enfilé sa toute première paire de kakis du zoo d’Australie et a eu sa « première rencontre avec un koala ». Grace a même accompagné la famille Irwin lors de leur expédition annuelle de recherche sur les crocodiles en août.

S’adressant à PEOPLE en juin, Bindi a révélé qu’elle et Powell « peuvent déjà dire : elle est définitivement une Irwin ». La mère de l’un d’entre eux a déclaré qu’elle et son mari « ont toujours constaté que plus nous en faisons avec elle, plus nous nous promenons, plus nous lui présentons d’animaux, mieux elle dort cette nuit-là. Ça marche très bien. » Irwin a ajouté que sa fille a « été une fille occupée » et qu’elle « aime les aventures, et c’est une petite personne si heureuse et curieuse ».

La dernière incursion de Grace dans la nature et sa première expérience océanique ont eu lieu lors du voyage de la famille en Tasmanie avec la mère d’Irwin, Terri Irwin et son frère Robert Irwin. Quelques jours plus tôt, Irwin a partagé une galerie d’images soulignant le voyage. Elle a partagé dans la légende: « Je suis extrêmement reconnaissante d’avoir pu partager la beauté sauvage de la Tasmanie avec Grace. Elle a passé le meilleur moment à faire de la randonnée avec nous et à explorer le parc national de Cradle Mountain. »