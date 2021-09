Grace, la fille de Meryl Streep, épouse Mark Ronson

Grace Gummer, la fille de Meryl Streep par Don Gummer, est une femme mariée. Son nouveau mari, le musicien Mark Ronson, a fait l’annonce dans un joli post Instagram. Leurs fiançailles ont été rapportées par Page Six en mai 2021. Le couple s’est fiancé après un an de fréquentation. Ronson a posé la question avec une bague d’une valeur estimée à 100 000 $. Ronson a confirmé que les deux devaient se marier dans un épisode de juin de son podcast The FADER.

“Je me suis fiancé le week-end dernier”, a expliqué Ronson lors d’une conversation avec Kevin Parker de Tame Impala à l’époque. Il a également partagé que leur premier baiser était « ringard », notant : « Il y a une plaque pour ça quelque part. Il y a un premier baiser, une plaque de premier baiser Hallmark très ringard », a-t-il plaisanté. “Mais non, c’était pour toujours, ce sera gravé. C’est toujours mon record.”

L’annonce de photo Instagram en noir et blanc de Ronson se lit comme suit: “À mon plus vrai amour … de nulle part, vous avez fait 45 mains la plus grande année de ma vie”, a-t-il écrit dans la légende d’une photo de lui et Gummer dans leur tenue de mariage , avec des émojis cardiaques. “Et je suis sûr qu’il m’a fallu 45 ans pour devenir l’homme digne de votre amour. J’espère que je passerai chacun de ces anniversaires à vos côtés jusqu’à mon dernier jour. Et au-delà. Pour toujours et à jamais le vôtre (et oui, nous avons marié).”

Plusieurs visages célèbres, dont l’honcho de Bravo Andy Cohen, Lady Gaga, DJ D-Nice et Liv Tyler ont félicité les jeunes mariés. On ne sait pas quel jour ils ont échangé des noces, mais leurs plans initiaux ont été suspendus en raison de la pandémie de COVID-19.

Ronson, 46 ans, est le beau-fils du guitariste de Foreigner Mick Jones. Ronson et Gummer ont tous deux été mariés auparavant. Ronson a été marié à l’actrice française Joséphine de La Baume de 2011 à 2018. Gummer a été marié à un autre musicien, Tay Strathairn, pendant seulement un mois en 2019. Ronson a également été fiancé à la star de The Office Rashida Jones de 2003 à 2004.